I milanesi The Gluts approdano su Fuzz Club Records, ecco la nuova “Squirrel”

Un’altra band italiana finisce nella squadra della Fuzz Club Records, l’etichetta londinese “focused in raw experimental rock’n’roll“, come dice lei stessa: dopo i laziali Sonic Jesus (qui la recensione del pregevole “Neither Virtue Nor Anger“) è arrivano il turno dei The Gluts, band milanese che avevamo incontrato qualche anno fa all’A Night Like This Festival e che abbiamo rivisto in buona forma al Rome Psych Fest lo scorso ottobre.

Il loro nuovo disco si chiamerà “Estasi” e uscirà il prossimo 5 maggio, ma da oggi si può ascoltare il primo brano estratto, “Squirrel”, un mix di noise-punk furioso e ossessionate melodie di psichedelia oscura.