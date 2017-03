Devendra Banhart, tre date a luglio

Devendra Banhart torna in Italia per tre date estive in tre location davvero suggestive: il 9 Luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Tener-A-Mente, il 10 Luglio alla Rocca Malatestiana cesenate per Acieloaperto e infine l’11 Luglio al Teatro Romano di Ostia Antica.

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di martedì 21 marzo, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10 di venerdì 24 marzo.

Info su bit.ly/DevendraVivo