La Top 7 della settimana (#7, 2017)

Tra conferme gradite e nuove sorprese, è passata un’altra settimana. Ecco le migliori sette cose successe.

#7. Gazebo Penguins: ritrovarcisi sempre

Dopo “Febbre”, questa settimana è uscita una nuova canzone dei Gazebo Penguins tratta dal loro prossimo album “Nebbia”. Si chiama “Bismantova” e non ha sostanzialmente nulla di diverso rispetto a tutte le loro altre canzoni, sarà per questo che mi piace. Urla e chitarre, chitarre e urla: quando questa roba smetterà di emozionarmi sarà un brutto momento.

#6. The Magnetic Fields, un’altra fuori

Quel matto di Stephin Merritt continua con cadenza naturalmente irregolare a buttare fuori canzoni provenienti dal suo nuovo maxi-album “50 Song Memoir”, in uscita il 3 marzo su Nonesuch. Questa settimana è stata pubblicata “’81 How to Play the Synthesizer”. Eccola qui sotto.

#5. Laura Marling, indagini sulla femminilità

Si chiama “Semper Femina” il nuovo album di Laura Marling, ed è un concept album sulla femminilità. Il video del primo brano estratto, “Soothing”, diretto proprio dalla Marling, non lascia dubbi a proposito.

#4. Insistiamo: segnatevi il nome di Témé Tan

A costo di diventare ripetitivo, lo ridico: c’è un producer a cui dovreste dare un ascolto, e quel producer è Témé Tan. Il ragazzo belga di origine africane mi aveva colpito già qualche settimana fa, quando fece uscire “Ça Va Pas La Tête?”, ma ora mi stupisce pure, virando dalla world music a un electro-pop molto contemporaneo. Ecco “Sè Zwa Zo”: impossibile non goderne.

#3. Inossidabili The Underground Youth

Questa settimana per Fuzz Club Records è uscito il nuovo album dei The Underground Youth, “What Kind Of Dystopian Hellhole Is This?”. La formazione berlinese, arrivata all’ottavo disco, non mostra nessun segno di stanchezza. Anzi, il loro è un lavoro molto buono, ricco di riferimenti, consigliatissimo per gli amanti del post-punk e della new wave.

#2. Pumarosa, che fascino

Qualcuno forse li conosce già, qualcun altro no, perciò presentiamoli: i Pumarosa sono un quintetto londinese che pare destinato a grandi cose. Dopo un EP uscito lo scorso anno, che ha riscontrato buoni apprezzamenti, la band sta per far uscire l’LP di debutto “The Witch”, in uscita per Fiction Records il prossimo 19 maggio. Da pochi giorni si può ascoltare l’estratto “Dragonfly”, un affascinante brano alt-rock che mescola sinuosità dark e melodie dream pop. Molto interessante.

#1. Not Waving: una garanzia

Non lo so, ditemi voi: c’è qualcuno in Italia che al momento fa musica elettronica più forte, potente, ispirata di Not Waving? Secondo me no. Questa settimana è uscito un nuovo EP, “Populist”. Ascoltate questa “Control Myself” e provate a rispondere alla domanda di prima.