Cindy Lee su Maple Death Records

Continua a sorprendere Maple Death Records, la label fondata a Bologna da Jonathan Clancy che il 7 aprile pubblicherà in vinile “Malenkost” di Cindy Lee, il progetto formato da Patrick Flegel dei Women dopo lo scioglimento della band in seguito alla morte di Christopher Reimer (gli altri due Women Matthew Flegel e Michael Wallace avrebbero formato qualche anno dopo i Viet Cong, oggi noti come Preoccupations).

Originariamente uscito in cassetta su Isolated Now Waves nel 2015, l’album è una raccolta di brani senza tempo che ondeggiano tra no wave, noise, songwriting psichedelico e doo-wop. Come bonus track per la reissue realizzata in collaborazione con Superior Viaduct, anche un brano esclusivo, “A Message From The Aching Sky”.

Tutte le info sul pre-order, come sempre, sul sito web di Maple Death.