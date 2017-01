Sigur Rós, data unica a ottobre

Il trio islandese torna in Italia per un nuovo esclusivo tour, live con un doppio set dove verrà presentato materiale inedito.

I Sigur Rós saranno al Mediolanum Forum di Milano, martedì 17 ottobre.

Questi i dettagli sui prezzi dei biglietti:

Parterre in piedi: € 38,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata – Anello ‘A’: € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Centrale Numerata – Anello ‘B’: € 45,00 + diritti di prevendita

Anello ‘B’ Laterale Non Numerato: € 38,00 + diritti di prevendita

Anello ‘C’ Non Numerato: € 33,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita su iovado.club dalle ore 9.00 di giovedì 2 febbraio.

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 9.00 di venerdì 3 febbraio e dalle ore 9.00 di sabato 4 febbraio in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.