Cambio di look per Father John Misty, come potete vedere sopra.

Forse però più importante è dire che è uscito il suo nuovo singolo “Pure Comedy” tratto dall’omonimo nuovo album di Father John Misty che sarà pubblicato il 7 aprile 2017.

Anzi no, è più importante la notizia dei baffi, facciamo gli stilosi, dai.

(Paolo Bardelli)