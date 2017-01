[Esclusiva] Nicolas Michaux, “Un Imposteur”

Probabilmente non conoscerete Nicolas Michaux, ed è arrivato il momento giusto per farlo. Oggi vi proponiamo in ante prima il video di “Un Imposteur”, brano tratto dal debut-album “À la vie, à la mort”, che usce in Italia il 27 gennaio.

Cantautore, polistrumentista e autore di un morbido e piacevole chamber pop, Nicolas Michaux sarà di sicuro una bella scoperta. Se volete uno di quegli esempi semplificativi, eccolo: uno strano incrocio tra Alex Calder, Mac De Marco e i chansonnier anni ’70.

Qui sotto trovate il suo nuovo video. Sta per passare anche per l’Italia: in fondo all’articolo trovate tutte le date del tour.