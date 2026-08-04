Tra Julia Jacklin e Weyes Blood c’è anche Rowena Wise

Tra le voci più interessanti emerse negli ultimi anni dalla scena australiana, Rowena Wise presenta ora “Unlearning Of Love”, nuovo singolo estratto dal suo secondo album Bad Things Feel Good*, in uscita il 7 agosto 2026 per Beloved / 22TWENTY. Le sue canzoni si muovono tra folk, indie rock, garage-pop e alt-folk, conservando il gusto narrativo della tradizione cantautorale degli anni Sessanta ma filtrandolo attraverso una sensibilità profondamente contemporanea. Se volete un accostamento, potremmo definirla una Julia Jacklin che guarda a Weyes Blood.

Cresciuta a Margaret River, cittadina costiera dell’Australia Occidentale, Rowena Wise è praticamente nata nella musica. Il padre, liutaio, costruiva a mano le sue chitarre; la madre, musicista folk originaria di Chicago, le ha trasmesso l’amore per la scrittura e il racconto attraverso le canzoni. Dopo anni trascorsi in tour con la band di famiglia, si è trasferita a Melbourne a diciotto anni per intraprendere una carriera autonoma.

Dal debutto con il singolo “Diary” nel 2018, Wise ha accumulato oltre dieci milioni di stream, arrivando nel 2024 con l’uscita del primo album Senseless Acts Of Beauty che potete ascoltare qui di seguito:

<a href="https://rowenawise.bandcamp.com/album/senseless-acts-of-beauty">Senseless Acts of Beauty by Rowena Wise</a>

A breve Wise pubblicherà Bad Things Feel Good*, album nuovamente prodotto da Rob Muinos (Julia Jacklin, Didirri) e registrato dal vivo in soli tre giorni presso i Ratshack Studios di Collingwood insieme a Richard Bradbeer al basso e Jess Ellwood alla batteria.

Ecco che si arriva quindi a “Unlearning Of Love”, il nuovo singolo e video. Wise racconta la canzone come una riflessione nata anche dall’esperienza della non monogamia e dalla necessità di mettere in discussione le idee tradizionali sull’amore, sul possesso e sull’esclusività delle relazioni.

Ma anche il precedente singolo e video, “Diamond In the Rough”, merita, quindi è tempo di promuoverla come “Questo Spacca!” e attendere con ansia venerdì per l’uscita dell’album.

(Paolo Bardelli)