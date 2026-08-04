Can’t Stop It! La storia del post-punk australiano 79-84

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A quasi vent’anni dalla sua pubblicazione originale, Can’t Stop It! II – Australian Post-Punk 1979-84 torna con il suo 2° volume e in una edizione deluxe che celebra una delle compilation più importanti dedicate alla scena underground australiana tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Chapter Music pubblicherà il disco per la prima volta in formato vinile il prossimo 4 settembre, con i preordini già aperti.
Originariamente uscito su CD nel 2007, Can’t Stop It! II raccoglie una selezione di brani provenienti dal fertile periodo compreso tra il 1979 e il 1984, documentando l’esplosione creativa del post-punk australiano attraverso artisti innovativi e in molti casi poco conosciuti al di fuori dei circuiti underground.
Per questa Deluxe Edition 2026, Chapter Music ha arricchito il progetto con sei bonus track mai ristampate prima, un nuovo remaster curato da Mikey Young, oltre a note di copertina aggiornate, fotografie d’archivio e una veste grafica completamente rinnovata.
L’album sarà disponibile in due versioni gatefold doppio LP: una classica edizione su vinile nero e una limited edition su vinile blu e bianco, destinata ai collezionisti. Quest’ultima sarà acquistabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Chapter Music e Bandcamp, oltre che come esclusiva presso Rough Trade Stores nel Regno Unito e Amoeba Records negli Stati Uniti.
La ristampa arriva sulla scia dell’ottima accoglienza riservata nel 2025 al 1° volume di Can’t Stop It!, anch’esso pubblicato per la prima volta in doppio vinile e ormai quasi esaurito. Chapter Music ha già anticipato l’arrivo di una nuova repress per soddisfare la domanda.
Per farvi venire voglia potete ascoltare qui gli International Exiles:
CAN’T STOP IT! II – AUSTRALIAN POST-PUNK 1979-84
Tracklisting:
1. The Systematics – International Voltage
2. International Exiles – Let’s Be Sophisticated
3. Asphixiation – The Crush
4. Tactics – Watch My Hands
5. Severed Heads – Lamborghini
6. The Goat That Went “OM” – The Pirate Song
7. Use No Hooks – Do the Job
8. Microfilm – Centrefold
9. Scattered Order – Swiss Like Knives and Forks
10. The Jetsonnes – Newspaper
11. Rhythmyx Chymx – The Now Generation
12. Brrr Cold – Mothers At War
13. SoliPsiK– See Saw
14. Wild Dog Rodeo – Charging the Lighthouse
15. Belle Du Soir – Treasure Island
16. Ya Ya Choral – God’s Buzzsaw
17. Essendon Airport – I Feel A Song Coming On
18. Swell Guys – Sidetracking
19. Scapa Flow – Somewhere
20. Nuvo Bloc – Never Mind
Bonus tracks:
21. Lachelle – Purple Hearts
22. Chainmale – Freakout
23. This Five Minutes – How
24. Chocolate Grinders – People With Leukaemia
25. Tiny Town – Living Out Of Living
26. Aural Indifference – Baby Love