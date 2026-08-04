Can’t Stop It! La storia del post-punk australiano 79-84

A quasi vent’anni dalla sua pubblicazione originale, Can’t Stop It! II – Australian Post-Punk 1979-84 torna con il suo 2° volume e in una edizione deluxe che celebra una delle compilation più importanti dedicate alla scena underground australiana tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Chapter Music pubblicherà il disco per la prima volta in formato vinile il prossimo 4 settembre, con i preordini già aperti.

Originariamente uscito su CD nel 2007, Can’t Stop It! II raccoglie una selezione di brani provenienti dal fertile periodo compreso tra il 1979 e il 1984, documentando l’esplosione creativa del post-punk australiano attraverso artisti innovativi e in molti casi poco conosciuti al di fuori dei circuiti underground.

Per questa Deluxe Edition 2026, Chapter Music ha arricchito il progetto con sei bonus track mai ristampate prima, un nuovo remaster curato da Mikey Young, oltre a note di copertina aggiornate, fotografie d’archivio e una veste grafica completamente rinnovata.

L’album sarà disponibile in due versioni gatefold doppio LP: una classica edizione su vinile nero e una limited edition su vinile blu e bianco, destinata ai collezionisti. Quest’ultima sarà acquistabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Chapter Music e Bandcamp, oltre che come esclusiva presso Rough Trade Stores nel Regno Unito e Amoeba Records negli Stati Uniti.

La ristampa arriva sulla scia dell’ottima accoglienza riservata nel 2025 al 1° volume di Can’t Stop It!, anch’esso pubblicato per la prima volta in doppio vinile e ormai quasi esaurito. Chapter Music ha già anticipato l’arrivo di una nuova repress per soddisfare la domanda.

Per farvi venire voglia potete ascoltare qui gli International Exiles:

<a href="https://chaptermusic.bandcamp.com/album/cant-stop-it-ii-australian-post-punk-1979-84-2026-deluxe-edition">Can't Stop It! II – Australian Post Punk 1979-84 (2026 Deluxe Edition) by International Exiles</a>

CAN’T STOP IT! II – AUSTRALIAN POST-PUNK 1979-84

Tracklisting:

1. The Systematics – International Voltage

2. International Exiles – Let’s Be Sophisticated

3. Asphixiation – The Crush

4. Tactics – Watch My Hands

5. Severed Heads – Lamborghini

6. The Goat That Went “OM” – The Pirate Song

7. Use No Hooks – Do the Job

8. Microfilm – Centrefold

9. Scattered Order – Swiss Like Knives and Forks

10. The Jetsonnes – Newspaper

11. Rhythmyx Chymx – The Now Generation

12. Brrr Cold – Mothers At War

13. SoliPsiK– See Saw

14. Wild Dog Rodeo – Charging the Lighthouse

15. Belle Du Soir – Treasure Island

16. Ya Ya Choral – God’s Buzzsaw

17. Essendon Airport – I Feel A Song Coming On

18. Swell Guys – Sidetracking

19. Scapa Flow – Somewhere

20. Nuvo Bloc – Never Mind

Bonus tracks:

21. Lachelle – Purple Hearts

22. Chainmale – Freakout

23. This Five Minutes – How

24. Chocolate Grinders – People With Leukaemia

25. Tiny Town – Living Out Of Living

26. Aural Indifference – Baby Love

International Exiles