Dieci anni di VIVA! Festival, le foto dell’edizione 2026

VIVA! Festival ha festeggiato con successo questo decennale, confermandosi uno dei festival più intriganti dell’estate italiana. Dal 31 luglio al 2 agosto si sono alternati a Locorotondo (BA) artisti del calibro di POLO & PAN, DARKSIDE, entrambi in esclusiva nazionale, Birthh, Giorgio Poi, Overmono, okgiorgio, Eva Bloo, Estremo, Sofia Kourtesis, Max Cooper, prima stanza a destra. Abbiamo raccolto qui in una gallery i migliori scatti del weekend.

Darkside

Polo & Pan



Overmono

Eva Bloo



Giorgio Poi

okgiorgio