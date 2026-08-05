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Dieci anni di VIVA! Festival, le foto dell’edizione 2026

Andrea Pagano

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VIVA! Festival ha festeggiato con successo questo decennale, confermandosi uno dei festival più intriganti dell’estate italiana. Dal 31 luglio al 2 agosto si sono alternati a Locorotondo (BA) artisti del calibro di POLO & PANDARKSIDE, entrambi in esclusiva nazionale, Birthh, Giorgio Poi, Overmono, okgiorgio, Eva Bloo, Estremo, Sofia Kourtesis, Max Cooper, prima stanza a destra. Abbiamo raccolto qui in una gallery i migliori scatti del weekend.

Darkside

Polo & Pan


Overmono

Eva Bloo


Giorgio Poi

okgiorgio

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