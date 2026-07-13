Moritz von Oswald a Modena per Elettrobiblioteca

Entra nel vivo la programmazione estiva di Elettrobiblioteca, il progetto originale curato da Fondazione Collegio San Carlo e Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, con il sostegno di Fondazione di Modena. Giovedì 23 luglio, alle ore 21.30, Piazza Sant’Agostino a Modena ospiterà una delle figure più influenti e rivoluzionarie della musica di ricerca internazionale: il compositore e produttore tedesco Moritz von Oswald.

L’evento, parte del cartellone di Ago Off, nell’ambito dell’Estate Modenese promossa dal Comune, si articolerà in due momenti sinergici: un incontro-dibattito e una performance sonora dal vivo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e in caso di maltempo si terrà nella Chiesa di San Carlo a Modena (Via San Carlo, 7).

Moritz von Oswald presenterà dal vivo “Silencio”, una delle sue più recenti e ambiziose architetture sonore. Il progetto, nato in studio dall’interazione con il coro a sedici voci Vocalconsort Berline con il pianista e compositore finlandese Jarkko Riihimäki, si ispira alle intuizioni spaziali e materiche di maestri del Novecento come Edgard Varèse, György Ligeti e Iannis Xenakis. Nella dimensione live, l’opera si traduce in una profonda esplorazione di confine, dove la sacralità e la texture della voce umana dialogano e si fondono con le tensioni del suono sintetico ed elettronico.

Il concerto sarà preceduto da un dialogo ravvicinato tra Moritz von Oswald e il giornalista e critico musicale Damir Ivic. Un occasione per offrire al pubblico le coordinate storiche e teoriche per decodificare una carriera ultra-quarantennale che ha ridefinito i confini del suono contemporaneo. Dalle intuizioni radicali che hanno dato vita alla techno di Detroit e di Berlino fino alle contaminazioni dub, jazz e alla club culture più profonda, l’intervista esplorerà l’attitudine pionieristica di un artista che ha fatto della sperimentazione un metodo assoluto.

Co-fondatore di progetti seminali che hanno scritto la storia della musica elettronica come Basic Channel e Rhythm & Sound, Moritz von Oswald è una figura cardine della transizione tra la cultura underground e la composizione colta occidentale. La sua urgenza creativa lo ha portato a muoversi trasversalmente tra i generi, firmando tra le altre cose le celebri e acclamate reinterpretazioni di capolavori del repertorio classico di Maurice Ravel e Modest Mussorgsky per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon.

Elettrobiblioteca è un percorso interdisciplinare finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione dei patrimoni musicali antichi attraverso l’intersezione tra ricerca storico-archivistica, elettronica digitale, arti visive e nuove tecnologie. Il progetto promuove la realizzazione di produzioni sonore e visive originali, dedicate alla riscoperta e alla reinterpretazione contemporanea delle musiche di archivio, e una programmazione di appuntamenti per esplorare le connessioni tra il suono e i diversi linguaggi artistici. Realizzato nell’ambito di Modena Città Creativa UNESCO per le Media Arts, il progetto si avvale in questa seconda edizione della preziosa collaborazione con l’Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola.