“Fantasy”, il nuovo video di Julia Holter

A poco più di due anni dall’uscita di Something in the Room She Moves, Julia Holter ha annunciato un nuovo album. Intitolato Materia, il disco vedrà la luce il 21 agosto per Domino ed è stato anticipato dal singolo “Fantasy”, accompagnato da un videoclip diretto da Dicky Bahto.

Più che un semplice seguito, Materia nasce come un vero e proprio album-compagno di Something in the Room She Moves. Molti dei brani, infatti, sono stati concepiti nello stesso periodo creativo del precedente lavoro e sviluppano ulteriormente idee già emerse allora. Non a caso, il titolo richiama direttamente “Materia”, una delle composizioni contenute nel disco del 2024, qui ripresa attraverso due nuove declinazioni: “Materia 2” e “Materia 3”. Quest’ultima, nelle intenzioni dell’artista, è pensata come una sorta di bonus track in omaggio all’epoca d’oro dei CD.

Anche sul piano sonoro Holter conferma la squadra che aveva contribuito a definire il carattere di Something in the Room She Moves: Elizabeth Goodfellow alla batteria, Devra Hoff al basso fretless, Maia al flauto, Chris Speed tra sassofono e clarinetto, Tashi Wada ai sintetizzatori e Kenny Gilmore nel ruolo di co-produttore, fonico e responsabile del mix.

Tra i brani inclusi in Materia figura anche “The Laugh is in The Eyes”, pubblicato come singolo nel novembre 2024 alcuni mesi dopo l’uscita del precedente album.