Night Tapes, “Swim”: nuovo video e singolo dal deluxe di “portals/polarities”

I londinesi Night Tapes tornano con “Swim”, nuovo singolo accompagnato da video e già disponibile online, parte della deluxe edition portals/polarities (2025) in uscita il 24 luglio.

Il brano, scritto da Max Doohan, Sam “Richie” Richards e Iiris Vesik, si muove tra dream pop e suggestioni elettroniche, e si divide sostanzialmente in due parti, la seconda rallentata. La batteria potrebbe essere campionata dal primo Beck, ascoltate e ditemi.

Il video, diretto da Owain E. Morgan, traduce queste atmosfere in immagini sospese.

Pubblicato il 19 giugno, ha già superato le 24mila visualizzazioni su YouTube.