Primo tour italiano per i Night Tapes

I Night Tapes, il trio trip-hop inglese che ha sorpreso con il loro primo album ‘portals // polarities’ , sarà in concerto questa settimana per la prima volta in Italia:
venerdì 21 novembre, Linecheck, BASE Milano. Questa data milanese è all’interno di Linecheck Festival, con live show e DJ set di artisti italiani e internazionali. Lineup: James K, Joy Orbison, Julek Ploski, Kompromat, Meritxell de Soto, Meuko! Meuko! & Noneye, NAVA, Nick León e, appunto, Night Tapes
Tra trip-hop, synth, pop lo-fi e suoni che vogliono essere “provenienti da tutto il mondo” – ‘portals // polarities’ – uscito lo scorso settembre – è un album immersivo ed esplorativo, un’opera prima completa per Night Tapes.
