Cruïlla 2026, tutti i nomi

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Il Festival Cruïlla si riconferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate europea. Anche per l’edizione 2026, la cornice del Parc del Fòrum di Barcellona, cornice nota ai più per ospitare il Primavera Sound, si prepara ad accogliere una line-up capace di spaziare dal pop d’autore all’elettronica, fino al rock e al jazz contemporaneo.
Il programma di quest’anno vanta nomi di primissimo piano della scena globale. Tra gli artisti più attesi spicca lo storico leader dei Talking Heads, David Byrne, insieme all’energia degli Ezra Collective e alle atmosfere iconiche del britpop dei Suede. Grande curiosità anche per la performance del polistrumentista premio Oscar Jon Batiste. Accanto agli headliner, il Cruïlla offrirà come sempre un ampio spazio ai “minor acts”, una costellazione di talenti emergenti e band di nicchia che rendono questo festival un laboratorio di scoperta musicale.
Line Up
Mercoledì 8 luglio
Halsey – Renée Rapp – Sen Senra – Sigrid – Yami Safdie – Sadie Jean – Bacilos – Joaquina – Xicu – Greta
Giovedì 9 luglio
Pixies – Garbage – Suede – Mishima – Mazoni – Ypnosi
Venerdì 10 luglio
David Byrne – The Black Crowes – Bomba Estéreo – Meute – Ezra Collective – Ultraligera – Zahara Rave – Alizzz – Sampa The Great – Mind Enterprises – Parquesvr – Dan Peralbo i El Comboi – Bigger Splash – Rata – Palo Domado – Oslo Ovnies – Sobrezero – Huir – OKDW
Sabato 11 luglio
Faithless – The Hives – Rigoberta Bandini – Two Door Cinema Club – Jovanotti – Jon Batiste – Polo & Pan – La Ludwig Band – Els Pets – Chiquita Movida – Chico Blanco – Son Rompe Pera – Svetlana – Vecinos – Svsto – Paco Pecado – The Crab Apples – Lecocq