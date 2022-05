La Top 7 della settimana (#21, 2022)

Tiriamo le somme di questa settimana, ultima di maggio, terminata con l’annuncio spiazzante della morte di Andrew Fletcher a cui dedichiamo la copertina della nostra Top7.

7. “NOVEMBRE13_” dei Joy Cut

La band di Bologna ha pubblicato il secondo estratto dall’album in uscita tra poche settimane, “TheBluWave_“. Il brano è accompagnato da due videoarte tratti dal film “Taller Than The Trees”. In precedenza era già uscito “ThePlasticWhale_” presente nella compilation EARTH/PERCENT curata da Brian Eno in occasione della giornata mondiale della terra. Il 20 maggio l’album è stato presentato in ateprima al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna con una installazione sonora dal titolo “i n t o t h e B L U“.

6. Buon compleanno Bob Dylan!

Il 24 maggio Bob Dylan ha spento 81 candeline. Per l’occasione su Kalporz abbiamo dedicato un’ampia dissertazione, a firma di Samuele Conficoni, sul tema della maschera all’interno della vasta produzione del cantautore.

5. Suede, nuovo disco a settembre

“Autofiction è il nostro disco punk. niente fischi e campanelli. Solo noi cinque in una stanza con tutti gli sbagli e le cazzate in vista; la band stessa si è mostrata in tutto il suo casino primordiale”, ha affermato Brett Anderson. E nell’attesa dell’uscita dell’album annunciata per il 16 settembre, ascoltiamo il primo singolo “She Still Leads Me On“.

4. 1-833-9 Darlin’

Zooey Deschanel e M. Ward, l’affiatato duo degli She & Him è tornato con un omaggio a Mr. Brian Wilson (con cui peraltro hanno avuto occasione di collaborare in passato). Negli giorni scorsi è uscita una versione di “Darlin’“, accompagnata da un video divertente e in pieno stile twee pop. I due hanno annunciato inoltre la pubblicazione di un’intero album di cover del maestro.

3. Le ciliegie sintetiche di Caribou

Dopo tre anni da “Sizzlin” Caribou rispolvera il moniker Daphni e pubblica il singolo “Cherry“. Sul brano si è espresso con queste parole: “Niente dice amore come una spirale infinita di poliritmi su un sintetizzatore FM“.

2. Il ritorno dei Porridge Radio

“Waterslide, Diving Board, Ladder to the sky” è il titolo nuovo album dei Porridge Radio, band di Brighton guidata da Dana Margolin.

1. Wilco – Cruel Country

Dopo i festeggiamenti per il ventennale di Yankee Hotel Foxtrot e relativo tour celebrativo, la band di Chicago ha dato alla luce il suo dodicesimo album in studio. Disco doppio, composto da ventun tracce, che rappresenta un ritorno alle origini per guardare dentro l’eredità della musica country e di una nazione.

(Eulalia Cambria)