YT Flow Playlist June 2026, on YouTube

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La YT Flow Playlist sul profilo YouTube di Kalporz è il nostro modo di fornirvi una playlist aggiornata mensilmente con i migliori progetti che ci vengono proposti tramite Groover e che vengono ospitati su YouTube. Ci piace essere trasversali, associando progetti anche molto diversi provenienti da tutto il mondo.
Questi sono gli artisti e le canzoni che vi proponiamo in questo Giugno 2026, uscite negli ultimi mesi:
PLAYLIST LINK
David Norland – La Source_Valentines Day
Maldimarte – Frange
Hausers – Calling my gen
Cold Cause – City of Firmaments
Black Leather Birds – Nothing Ever Grows Here
SheNoir – Kill Me Slow
4Grigio – Le onde di Aràs
Orphan Prodigy – Medication For A Modern World
Breve Storia Di – Affetti Personali
Tarantula Bill – This Doesn’t Have To Be It
TIBORIAN – SENTRY
Incoronato Elettrico – Opera
Lovers drugged – Submission
Dam CPH – Dreaming of You
clâm – Outside
LP Lunèz – It’s There Inside
Sargassi – Ologramma
Serena Di Palma – Bella Mbriana
This House – Burned House