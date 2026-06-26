26 anni, Kalporz tiene botta

Abbiamo appena finito di festeggiare i 25, che già arrivano i 26. Kalporz è andato online per la prima volta il 26 giugno 2000, e quindi ogni anno per noi è un mattoncino in più nella nostra storia. 26 giugno. 26 anni. Il 26, come vedete, la fa da padrone (sono anch’io nato il 26 di un mese, ma voi direte – giustamente – che ve ne frega meno di zero).

“La piazza di Kalporz”, nella 1a versione andata online il 26.06.2000

Il 26 è un numero che ha, come tutti, diversi simbolismi. Scopro ora che per la teoria dello Spazio Bosonico si pensa che ci siano 26 dimensioni temporali, o meglio 1 temporale e 25 spaziali. Ma qui mi fermo. Mi piacerebbe dirvi di più, ma non ci capisco nulla. Anche perché -continuo a leggere – oramai è una teoria superata e le dimensioni sono 11. Stiamo quasi dandovi dei numeri da giocare al lotto. Però mi piace questa cosa che esistono delle dimensioni che non vediamo e che non percepiamo. È una carta da giocarsi quella di nascondersi in un’altra dimensione, quando la nostra si spegnerà. Anche 11 vanno bene, anche se preferivo avere 25 altri nascondigli.

Forse però è più coerente sottolineare che il 26, in chimica, è il numero atomico del ferro. Ecco, il ferro mi riporta al fatto che portare avanti una webzine musicale, gratuita come è per voi (ma non per noi) e senza un atomo di pubblicità, è sempre una sfida. Bisogna tenere duro, o meglio “tenere botta”, usando un regionalismo dell’Emilia dove Kalporz è nato. Noi teniamo botta, tranquilli. Il nostro prossimo obiettivo per ora sono i 30. Poi si vedrà.

Auguri di cuore, Kalporz!

(Paolo Bardelli)