È in arrivo un monumentale box set dei Joy Division

Saranno addirittura 14 i dischi contenuti in Eternal (Live), il nuovo cofanetto dei Joy Division che uscirà verso la fine di settembre per la Rhino forse come momento anticipatorio all’ingresso del gruppo nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame. Il box propone al suo interno 16 concerti integrali del gruppo “meticulously sourced from audience recorded cassettes, soundboard tapes and broadcast recordings”, tra cui cinque show mai pubblicati ufficialmente per intero prima d’ora, tre dei quali non circolanti se non per alcuni brani del concerto al Lyceum di Londra già editi in passato, a cui si vanno aggiungere due DVD contenenti un totale di due ore e mezza di musica che comprendono, tra le varie perle, un concerto a Bruxelles, due concerti, con relativi soundcheck, dall’ Apollo Theatre di Manchester che erano stati solo parzialmente pubblicati in VHS nel 1982 e una nuova versione di Joy Division – A Malcolm Whitehead Film.

Molto del materiale è già stato pubblicato in passato e tuttavia la maggior parte di esso non è più – o, in alcuni casi, mai stato – disponibile in streaming. In aggiunta a ciò l’audio è stato masterizzato agli Abbey Road Studios di Londra e il box si presenta come una vera gemma anche dal punto di vista estetico e del contenuto, impreziosito da artwork creati da Warren Jackson, Peter Saville, Howard Wakefield e Brett Wicken, con annotazioni di Simon Armitage e con fotografie, tra i vari, di Anton Corbijn e Kevin Cummins. La bella copertina del box è una fotografia di Wolfgang Tillmans. In ascolto come prima anticipazione di Eternal (Live) c’è una performance di “Transmissions” registrata a Les Bains Douches di Parigi il 18/12/1979, che potete ascoltare qui sotto.