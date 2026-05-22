Lucrecia Dalt torna a Roma

L’ultima volta che Lucrecia Dalt era passata dalla capitale era nel 2014, al 90dB Festival, sul palco dell’Ex-Cartiera Latina al Parco dell’Appia Antica. Dodici anni dopo, la compositrice sperimentale colombiana torna a Roma mercoledì 27 maggio al Monk con un nuovo disco e la critica internazionale dalla sua parte con la tripla spinta organizzativa di Manifesto, Flaming Creatures e Zen Arcade.

L’occasione è “A Danger to Ourselves” (album che le è valsa la nostra scelta di artista copertina per lo scorso settembre), settimo lavoro in studio coprodotto con David Sylvian e pubblicato proprio a settembre 2025 su RVNG Intl. Il palco stavolta è il Monk,

Musicista, compositrice e sound artist tra le più radicali e inclassificabili della scena contemporanea, Lucrecia Dalt lavora sul suono come materia viva, smontando e ricomponendo le strutture del pop e della musica sperimentale in forme imprevedibili. La sua ricerca si muove tra scrittura, voce e composizione, dando vita a paesaggi sonori stratificati, intimi e perturbanti.

Con A Danger to Ourselves – il suo ultimo album, uscito nel 2025 su RVNG Intl. – Dalt abbandona ogni dispositivo narrativo esterno per esporsi in una dimensione di radicale sincerità emotiva. Il disco si sviluppa come una conversazione profonda e vulnerabile, in cui la voce magnetica attraversa trame di orchestrazioni acustiche, pattern percussivi e architetture sonore in continua trasformazione, aprendosi – anche grazie alla collaborazione con artisti come David Sylvian e Juana Molina – a una dimensione ancora più luminosa e complessa: un campo sonoro in cui l’intimo e l’astratto si intrecciano, dando forma a un’esperienza d’ascolto sospesa tra rivelazione e mistero.

L’occasione è A Danger to Ourselves (copertina del nostro settembre 2025), settimo album in studio coprodotto con David Sylvian e pubblicato a settembre 2025 su RVNG Intl. Il palco stavolta è il Monk, con la tripla spinta organizzativa di Manifesto, Flaming Creatures e Zen Arcade.

Potete acquistare qui i biglietti per il concerto del 27 maggio.