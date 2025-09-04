Lucrecia Dalt è l’artista della cover di settembre 2025

Share This Article
Lucrecia Dalt arriverà in questo settembre un nuovo album: “A Danger to Ourselves “, il seguito del suo lavoro del 2022 ” ¡Ay!”, in uscita il 5 settembre (tramite Rvng Intl. ).
Anticipazione del disco sono stati il brano “Divina “, il cui video diretto da Tony Lowe potete vedere qui sotto:
e la collaborazione con David Sylvian in “Cosa Rara”.
Sylvian ha anche coprodotto l’album, che vede la partecipazione ulteriore di Juana Molina e Camille Mandoki, oltre ai loop di batteria di Alex Lázaro.
Circa il nuovo album, l’artista ha dichiarato: “In passato, mi sono spesso rivolta a film e testi come specchi per dare forma alle mie storie, evitando di rivelare troppo di me stessa e di inventare finzioni isolate. Questa volta, volevo creare una musica che scorresse cinematograficamente e che creasse un paesaggio per raccontare una storia d’amore che flirta con l’improbabile, il miracoloso e il misterioso”.
Lucrecia Dalt è l’artista di copertina del nostro settembre 2025.
Concept: Lucrecia Dalt
Musica: Lucrecia Dalt e Alex Lázaro
Produzione: Lucrecia Dalt e David Sylvian
Mix: David Sylvian
Mastering: Heba Kadry, NYC
Lacquers: Josh Bonati (solo per vinile)
Foto di copertina: Yuka Fujii
Direzione artistica: David Sylvian
Fotoritocco: Louie Perea
Design: Will Work For Good