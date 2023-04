I Turin Brakes tornano a Roma venerd√¨ 21 aprile facendo tappa all’Alcazar in una delle cinque tappe del loro passaggio in Italia promosso da Radar Concerti. Lo scorso anno avevano pubblicato il loro nono LP, “Wide-Eyed Nowhere.” portato in giro durante l’estate prima di un lungo tour di date britanniche.

In apertura i Dog Byron, band che si divide tra Roma e Berlino fondata nel 2010 da Max Trani.