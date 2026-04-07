Jack White riaccende la fiamma: due nuovi brani

Jack White torna a pubblicare nuova musica con due brani inediti, “G.O.D. and the Broken Ribs” e “Derecho Demonico”, che segnano il suo ritorno discografico dopo No Name, album uscito nel 2024.

Prodotti dallo stesso White e registrati insieme alla sua storica live band – Patrick Keeler (batteria), Dominic Davis (basso) e Bobby Emmet (tastiere) – i due nuovi brani confermano la vitalità creativa del chitarrista di Detroit.

Si tratta del primo materiale inedito dal 2024, anno in cui No Name è stato nominato ai Grammy 2025 come Best Rock Album, portando a 46 il totale delle candidature di White in carriera e a 16 i premi vinti. I brani sono stati suonati da Jack White al Saturday Night Live della NBC, in una puntata speciale condotta da Jack Black. Questa l’esibizione di “G.O.D. and the Broken Ribs”, che tra i due brani è quello più interessante:

Dopo aver trascorso gran parte del 2024 e del 2025 in tour tra Nord America, Europa, Regno Unito e Giappone con il No Name Tour, White tornerà on the road anche nell’estate 2026. L’Italia sarà parte del suo itinerario con due date dal vivo a giugno:

19 giugno – Camaiore (Lucca) , La Prima Estate Festival

, La Prima Estate Festival 21 giugno – Lignano Sabbiadoro (Udine), Arena Alpe Adria

Nel frattempo, lo scorso ottobre è stata pubblicata l’antologia Jack White Collected Lyrics and Selected Writing Volume 1, volume che raccoglie testi, scritti inediti, fotografie rare e materiali d’archivio legati non solo alla sua carriera solista, ma anche ai progetti con The White Stripes, The Raconteurs e The Dead Weather.

Info:. https://ffm.to/jackwhitegbrdd

Photo credit: David James Swanson