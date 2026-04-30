Il rito sonoro degli A Place to Bury Strangers

A Place to Bury Strangers, 23 aprile 2026, Santeria Toscana 31, Milano

Assistere, io per la prima volta, ad una esibizione degli A Place to Bury Strangers è stato molto diverso da qualsiasi esibizione live ‘tradizionale’. Certo a concerti noise ci ero già andato, ma una cosa del genere non l’avevo mai vissuta.

La formazione è a tre: Oliver Ackermann (chitarra e voce), John Fedowitz (basso) e Sandra Fedowitz (batteria), la partenza con “Dragged in a Hole” è stata tagliente con una chitarra piena di distorsioni, maltrattata, distrutta dalle numerose violenze inflitte (la cassa è a metà…) ha tracciato il percorso del caos (controllato?) che poi soprattutto nei primi brani, si è protratto rendendo il suono un mezzo comunicativo più della voce, messa in secondo piano da volumi al limite della sopportazione, distorsioni estreme e frequenze altissime.

Si diceva delle chitarre “a metà”, nel senso più letterale, con urla che non hanno lasciato spazio alla melodia, mentre i visual psichedelici contribuivano a rendere il flusso sonoro ipnotico e caotico.



Brani come “Everything Always Goes Wrong, Let’s See Each Other e My Head Is Bleeding” hanno consolidato questa prima fase rumorista, definibile come “disturbante” ma in modo liberatorio, in cui la band ha spinto al massimo la sua parte noise. Ma è con “Song for Girl From Macedonia” e “Bad Idea” che si intravede una transizione ad una seconda parte più “melodica”, pur restando fedele alla natura selvaggia del trio.

Il momento di rottura arriva con un intermezzo che vede voce, gran cassa e basso costruire una struttura essenziale e pulsante al centro della sala, totalmente immersi nel pubblico .

Da qui in avanti, il concerto assume una forma diversa: meno caotica ma non meno intensa. “End of the Night” e “Keep Slipping Away” offrono aperture più accessibili, mentre “I Lived My Life to Stand in the Shadow of Your Heart” e “Have You Ever Been in Love” chiudono il set con una tensione emotiva più definita.

Fondamentale è stata la prova di Sandra Fedowitz: una presenza magnetica, completamente immersa nei brani, capace di dare struttura e coerenza all’anarchia distorsiva di Ackermann. La sua batteria non accompagna semplicemente, ma dà una forma al suono e lo rende concreto.

Un’esibizione che conferma gli A Place to Bury Strangers come una delle esperienze live più radicali e coinvolgenti della scena contemporanea e nessuno ne può uscire senza rendersi conto di aver vissuto qualcosa di unico, liberatorio e profondo.