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Death Cab For Cutie, “Punching The Flowers” è il nuovo video

Redazione

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Dopo aver annunciato il debutto su ANTI- con I Built You A Tower, i Death Cab For Cutie tornano a farsi sentire con “Punching The Flowers”, un brano decisamente più ruvido e viscerale rispetto al precedente singolo d’apertura “Riptides”.

Ben Gibbard descrive la canzone come “un pezzo che parla di stagnazione e della sensazione di essere imprigionati da ciò che è noto”, ma anche delle conseguenze che si producono quando qualcuno si spinge “sempre più a fondo nell’ignoto”. Un tema che si traduce in un’esplosione emotiva sorretta da chitarre cariche di tensione e da una performance alla batteria particolarmente incisiva di Jason McGerr.

I Built You A Tower uscirà il 5 giugno per ANTI-.
Qui sotto potete guardare il video di “Punching The Flowers”, diretto da Jason Lester.

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