NODAY, guarda in anteprima il nuovo video

Dopo aver esordito a gennaio con il singolo di presentazione 30 gradi, i Noday tornano con un nuovo brano, intitolato Occhiali da sole, fuori venerdì 13 marzo 2026 per Dear Gear Records e l’inglese Shore Dive Records. Entrambi i brani faranno parte di Solo stare solo, il primo EP della band emiliana in arrivo l’8 maggio 2026.

I Noday vengono dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena e sono una band con influenze grunge e shoegaze. Formatisi a fine 2023, si ispirano alla nuova scena heavy shoegaze statunitense cantando in italiano. I testi traggono ispirazione da momenti di vissuto quotidiano, riflessioni su momenti difficili passati, sulle moderne relazioni e prese di coscienza sulla società attuale. La band nel corso dei suoi primi mesi di attività ha già condiviso il palco con band underground italiane (Gazebo Penguins, Cosmetic, A/lpaca, Radura, Stormo) e internazionali (Paerish, Saetia, Algaebloom). La formazione è composta da: Enrico Tosti (voce e chitarra), Marco Di Masi (chitarra), Manuel Lasco (batteria) e Veronica Ganassi (voce e basso), tutti provenienti da altre esperienze musicali.

“Il video di Occhiali da sole è diretto da Hélio Gomes. L’attore è Vittorio Corazzari, cantante della band screamo modenese Konoha. Le scene sono state girate a Reggio Emilia, nostra città di origine, nel quartiere Rosta Nuova a sud-est del centro storico della città. Costruita tra il 1957 e il 1961 all’interno del progetto INA-Casa dagli architetti Enea Manfredini, Franco Albini e Franca Helg, la Rosta Nuova è riconosciuta ancora oggi per essere un modello europeo di architettura urbana e sociale, un microcosmo completo e autonomo rispetto alla città. Con queste caratteristiche, il quartiere stesso è una proiezione del sentimento descritto nel brano: la casa e il quartiere non sono prigioni, ma sistemi sicuri a misura d’uomo che rompono i legami tossici con il mondo esterno.”

Ve lo proponiamo in anteprima qui: