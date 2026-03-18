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NODAY, guarda in anteprima il nuovo video

Redazione

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Dopo aver esordito a gennaio con il singolo di presentazione 30 gradi, i Noday tornano con un nuovo brano, intitolato Occhiali da sole, fuori venerdì 13 marzo 2026 per Dear Gear Records e l’inglese Shore Dive Records. Entrambi i brani faranno parte di Solo stare solo, il primo EP della band emiliana in arrivo l’8 maggio 2026.

Noday vengono dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena e sono una band con influenze grunge e shoegaze. Formatisi a fine 2023, si ispirano alla nuova scena heavy shoegaze statunitense cantando in italiano. I testi traggono ispirazione da momenti di vissuto quotidiano, riflessioni su momenti difficili passati, sulle moderne relazioni e prese di coscienza sulla società attuale. La band nel corso dei suoi primi mesi di attività ha già condiviso il palco con band underground italiane (Gazebo Penguins, Cosmetic, A/lpaca, Radura, Stormo) e internazionali (Paerish, Saetia, Algaebloom). La formazione è composta da: Enrico Tosti (voce e chitarra), Marco Di Masi (chitarra), Manuel Lasco (batteria) e Veronica Ganassi (voce e basso), tutti provenienti da altre esperienze musicali.

“Il video di Occhiali da sole è diretto da Hélio Gomes. L’attore è Vittorio Corazzari, cantante della band screamo modenese Konoha. Le scene sono state girate a Reggio Emilia, nostra città di origine, nel quartiere Rosta Nuova a sud-est del centro storico della città. Costruita tra il 1957 e il 1961 all’interno del progetto INA-Casa dagli architetti Enea Manfredini, Franco Albini e Franca Helg, la Rosta Nuova è riconosciuta ancora oggi per essere un modello europeo di architettura urbana e sociale, un microcosmo completo e autonomo rispetto alla città. Con queste caratteristiche, il quartiere stesso è una proiezione del sentimento descritto nel brano: la casa e il quartiere non sono prigioni, ma sistemi sicuri a misura d’uomo che rompono i legami tossici con il mondo esterno.”

Ve lo proponiamo in anteprima qui:

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010