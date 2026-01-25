Noday, shoegaze e post-grunge dall’Emilia: ascolta il singolo “30 gradi”

Nel sottobosco sonoro emiliano spunta una nuova creatura elettrica: si chiamano Noday e nella loro proposta si intrecciano shoegaze e (post) grunge.

Il battesimo discografico si chiama 30 gradi ed è uscito venerdì 23 gennaio 2026 per Dear Gear Records e Shore Dive Records. Un singolo che apre la strada a un EP di prossima pubblicazione.

Dal vivo i Noday portano questa tensione senza filtri e la prossima occasione per sentirli è il 20 febbraio alla Coop Infrangibile di Piacenza, insieme ai Leaving Venice.

Nati a fine 2023, i Noday sono figli della provincia emiliana e della nuova scena heavy shoegaze statunitense, ma cantano in italiano e guardano dritto alle crepe del presente. Nei primi mesi di attività hanno già calcato palchi condivisi con realtà come Cosmetic, A/lpaca, Radura, Stormo, e nomi internazionali come Paerish, Saetia, Algaebloom. Un percorso appena iniziato, ma con idee chiare e amplificatori ben accesi.

I Noday sono:

Enrico Tosti – voce e chitarra

Veronica Ganassi – voce e basso

Manuel Lasco – batteria

Marco Di Masi – chitarra

