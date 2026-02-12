Umberto Maria Giardini: date e città dell’Olimpo Diverso Tour 2026

Share This Article
Abbiamo assolutamente amato l’ultimo album di Umberto Maria Giardini (c’è ancora chi lo chiama Moltheni) ovvero “Olimpo Diverso” (La Tempesta dischi / Master Music), che è stato segnalato come “Questo Spacca!” (gli album più belli che raggiungono come minimo il voto di 80/100).
A distanza di due anni, Umberto Maria Giardini torna per una serie di appuntamenti assolutamente imperdibili con il suo “Olimpo Diverso tour 026”.
Queste le date:
14.3.26 TORINO Spazio 211
21.3.26 VICENZA Revolution Live Club
28.03.26 FIRENZE Glue
09.04.26 PESCARA Scumm
10.04.26 ROMA Wishlist
18.04.26 MILANO Spazio Teatro 89
07.05.26 BOLOGNA Locomotiv
Accompagnato da una nuova band e fedele a un suono assolutamente riconoscibile, U.M.Giardini resta fedele alla matrice rock di alto profilo che da sempre lo contraddistingue, garantendo una nuova performance di altissimo livello e di spiccata attitudine alla psichedelica.
foto di Nicola Santoro