Anna Von Hausswolff al Locomotiv ci racconta di una nuova maturità di cui innamorarsi

Alessio Falavena

12 Febbraio, Lokomotiv Club, Bologna.

Ci vuole onestà nel rapporto tra chi scrive e chi legge: chi scrive, infatti, ha spesso visto il nome di Anna Von Hausswolff, è stato consapevole di un alone di personaggio di culto eppure niente, per diversi anni non era andata, non si era creato un rapporto con l’autrice svedese.

Succede: la musica è connessione e sia su disco che dal vivo connessione vuol dire che due punti remoti di umanità si fondono, l’artista scrive (o si esibisce) e l’ascoltatore percepisce, si innamora, balla, salta, urla, canta, piange, stringe la persona vicina o sbatte contro quella lontana in un pogo selvaggio.

Connessioni ed energia: elettricità.

Non era successo fino a “Iconoclast” sesto album in carriera della nostra ormai (quasi) quarantenne e che forse a sorpresa di molti è stato salutato come uno dei dischi più belli dell’anno, in grado, questo è importante e non scontato, di allargare il pubblico di Anna Von Hausswolff.

Settantadue minuti di musica che è, rispetto al passato, diversa e capace di trovare nuove formule espressive.

Meno abrasiva, meno bordate soniche, meno sguardi al gotico più introspettivo e più apertura al jazz, al sax (con Otis Sandsjö su disco e dal vivo vero e proprio secondo protagonista dell’impalcatura sonora) a ritmiche potenti e una voce che rimane unica, rimane intensa, rimane costantemente (almeno è l’impressione) sopra le righe ma con garbo e naturalezza.

Non è abituale che avvenga una evoluzione sonora importante al sesto disco, dopo quindici anni di carriera, tra l’altro per una artista singola che, rispetto ad un gruppo deve rispondere solo a sé stessa e alla propria visione.

Eppure a volte tutti cresciamo di colpo o almeno cambiamo, maturiamo, imbocchiamo percorsi prima solo sfiorati.

E quindi forse tutto questo discorso è fine a sè stesso ma siamo al Locomotiv Club di Bologna, di giovedì sera e c’è sold out, da qualche settimana ormai.

Dei concetto stesso di tutto esaurito ci interessa poco (ormai è diventata una metrica di qualità, quando è, se proprio, un indice di successo e con molti se e ma) ma che la risposta del pubblico sia imponente è un fatto: età media venti-quaranta, con diverse eccezioni verso l’alto e un generale entusiasmo che contamina la sala.

E quasi un “The Iconoclast tour”: il disco è suonato per due terzi, il live ne è completamente protagonista anche perché rispetto al passato ora l’organo (elemento centrale della discografia di Anna nel tratto centrale della sua carriera) è quasi nascosto, mentre la scena è completamente rubata dal sax, il vero conduttore melodico dei nuovi brani e su cui viene costruita una intensa impalcatura di batteria, sintetizzatori, chitarre.

Su questo pattern, l’energia sonora e le note di sax si staglia Anna Von Hausswolff: non scopriamo ora noi la potenza vocale di questa apparentemente angelica ed esile svedese la voce intensa e che sembra non essere né un canto né un parlato.

E’ strumento: strumento a fiato, se fosse un oggetto, emissione sonora potente, lucida e sempre controllata eppure intensa, senza virtuosismi, non è esibizione, non va nella direzione in cui spesso confondiamo volume sonoro e qualità nel canto.

Di nuovo: è uno strumento.

E la cosa particolare è che tutto funziona benissimo: siamo nel 2026, è giovedì, i brani durano cinque, otto, anche dieci minuti e pure l’entusiasmo è alle stelle, le ritmiche sono imponenti (pensiamo a Stardust) le luci spesso scure ad illuminare solo tratti isolati di palco eppure tutto funziona, la band non perde un colpo e Anna si concede anche di tanto in tanto di allontanarsi dalla sua postazione centrale e di andare sul bordo del palco, verso il pubblico.

Si concede di ballare, sorride, ringrazia, dice più volte che la serata è speciale e cita la presenza di Roberta, sua madre (spirituale?reale?).

E viene da pensare che ci sono due magie in una serata così.

La prima è nel generale senso di tranquillità, di serenità: in questo momento Anna von Hausswolff sembra comunicare soprattutto una nuova fase di maturazione, una nuova consapevolezza sonora, è tranquilla nel proporre un live fatto quasi interamente del nuovo album perché sa di avere centrato tutto o quasi nella scrittura di quei pezzi che non hanno niente di pop o di orecchiabile o facile eppure sembrano perfettamente accessibili, basti pensare al crescendo emotivo di “Facing Atlas” , tra le vette del disco e non a caso reale apertura del concerto.

La seconda è possa accadere in un giovedì, in un locale dove i biglietti sono finiti, dove il pubblico entra consapevole che ascolterà suite che possono superare i dieci minuti e esce, queste sono le parole che si sentono soffuse a luci spente, incantato da una proposta che è difficile confrontare con altre, eppure funziona.

E non avremmo molto altro da dire, forse solo che non l’avremmo immaginato ma sì, si può costruire la struttura di un album e di un live sul sax, uno strumento che oggi sembra solo un supporto di certe sonorità e orchestrazioni e che qui, invece è stato il secondo protagonista, in un duetto melodico perfettamente riuscito e mai banale.

Bello che sia uscito, questo Iconoclast: adesso e d’ora in poi c’è anche chi scrive su questa piccola imbarcazione che segue Anna Von Hausswolff nel suo lungo viaggio di scoperta e di scrittura musicale.

Il consiglio è di salire a bordo.

Setlist

  1. Consensual Neglect
  2. Facing Atlas
  3. The Mouth
  4. The Whole Woman
  5. The Iconoclast
  6. An Ocean of Time
  7. The Mysterious Vanishing of Electra
  8. Stardust
  9. Aging Young Women
  10. Ugly and Vengeful

Encore:

  1. Funeral for My Future Children
  2. Struggle with the Beast

