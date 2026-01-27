svegliaginevra, “La fine della guerra” è il 2° album

Esce il 6 febbraio La fine della guerra (Nigiri / distribuito da Columbia Records / Sony Music Italy), il nuovo album della cantautrice svegliaginevra, disponibile per il pre – save.

Il progetto, composto da 9 brani interamente scritti dall’artista e che vede alle produzioni anche la partecipazione di PAGA, Effemmepi ed Elia.wave, è stato anticipato nei mesi scorsi dalla pubblicazione dei singoli Pessima idea, Da domani cosa farai? e I fatti miei.

E’ un pop italiano di ottima fattura, da tenere d’occhio.

‘’Per questo disco ho avuto l’urgenza di raccontare quello che avevo vissuto negli ultimi tre anni, di scrivere un diario intimo e musicale cantando la fragilità della vita, con i suoi dolori, misteri e speranze”

La copertina di La fine della guerra è stata realizzata da Chiara Ceccaioni a Londra.

