Quando Michael Stipe rappava (con Neneh Cherry)

Michael Stipe e la sua versatilità vocale

Michael Stipe aveva (e ha) un modo di cantare molto particolare, soprattutto legato alla sua particolare timbrica. Con i R.E.M. ha utilizzato molto la sua modulabilità melodica, ma talvolta ha anche sperimentato un cantato veloce che potrebbe essere considerato “rappato” (“It’s The End Of The World…”) oppure parlato (“E‐Bow the Letter”). Ma non è di queste due canzoni che vorrei parlarvi oggi in questo #tbt, bensì di quella volta in cui fece una interpretazione perfetta sia da un punto di vista di modulazione che sfoggiando una insospettabile verve da rapper.

L’occasione fu il featuring (si facevano anche allora, non solo oggi) nel secondo album in studio di Neneh Cherry, pubblicato nel 1992, “Homebrew”, e più precisamente in “Trout”. Il pezzo è pieno zeppo di campionamenti, com’era uso all’epoca (ma la Cherry era più brava degli altri): la batteria è tratta da “When the Levee Breaks” dei Led Zeppelin, mentre il riff era di “The Pusher” dei Steppenwolf.

Stipe parte subito a cantare e riascoltata oggi sembra di ascoltare una outtake dei R.E.M., e poi al minuto 00:46 fa una svisata che neanche un cantante gospel. Poi a un certo punto parte a rappare. Il testo, certo, è lodabile (tipico caso di canzone dal fine sociale, l’argomento è il sesso sicuro e l’educazione sessuale a scuola) ma forse il messaggio è un po’ troppo diretto:

Parents and teachers get together get cool

Children need to learn about sex in school

Children need to learn about sex in school

You think they don’t do it?

Don’t get fooled

Parents don’t turn your back on the pack

Teachers want to teach but the law says whack

Don’t let your kid get caught

Without a jimmy hat Stipe quando rappa in “Trout”

La performance straordinaria di Neneh Cherry

In ogni caso musicalmente Stipe se la cava benissimo. Nei live, ovviamente, Neneh faceva anche la sua parte: su Youtube c’è un video di un suo live in Spagna nel 1996, che è tremendamente coinvolgente, con una performance sia della Cherry che della sua band (con duetto di assoli di chitarra e hammond) stratosferica.

Un grande pezzo, da recuperare.

(Paolo Bardelli)