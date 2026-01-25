Perdere i ricordi: Chet Faker con “Over You”

Share This Article
Chet Faker è tornato. L’artista australiano ha pubblicato “Over You”, nuovo singolo estratto dal suo nuovo album “A Love For Strangers” (13 febbraio in digitale, 24 aprile in fisico via BMG). Una traccia ipnotica e dolceamara, filtrata attraverso i frammenti di una relazione destinata a finire, dove la voce malinconica di Murphy si intreccia a un breakbeat che resta in testa, evocando ricordi impossibili da trattenere.
Il brano è il quinto (!) già estratto dall’album in uscita: tra luglio e dicembre 2025 sono stati anticipati anche “Can You Swim?”, “This Time for Real”, “Inefficient Love” e “Far Side of the Moon”.
“A Love For Strangers”, seguito di “Hotel Surrender“ (2021), nasce da una riscoperta personale e dalla celebrazione dei dieci anni di “Built On Glass“, confermando che le esplorazioni musicali di Murphy sono lontane dall’essere concluse.
Chet Faker porterà queste vibrazioni in tour: un mese di concerti in Nord America, dal 30 aprile a Los Angeles al 30 maggio a New York, ma soprattutto il 24 luglio 2026 è in Italia al Tener-a-mente.
A LOVE FOR STRANGERS – TRACKLIST
01 – Over You
02 – 1000 Ways
03 – Far Side of the Moon
04 – This Time For Real
05 – Can You Swim?
06 – Remember Me
07 – Inefficient Love
08 – Angels Dolphins 1:11
09 – The Thing About Nothing (feat. aLex vs aLex)
10 – Oh No Oh No
11 – A Level Of Light
12 – Just My Hallelujah
CHET FAKER
