Non siate tristi, c’è la cover di “Blue Monday” fatta da Matt Berninger

Il mito del Blue Monday e la tristezza programmata

Lo scorso lunedì mi chiedevo se fosse il “blue monday”, il giorno più triste dell’anno e invece no, è il prossimo. Sarebbe il più triste secondo una formula per cui si sono azzerati gli effetti benefici delle ferie natalizie, mentre sono troppo lontane le successive vacanze estive. Quindi ci si deprime.

Boh, io so solo che proprio in questo periodo è uscita una cover del classico dei New Order intitolato “Blue Monday”, canzone conosciuta da tutti.

Matt Berninger spoglia i New Order e accende il rock

La cover è stata pubblicata Matt Berninger ed è fantastica, davvero un manuale su come si devono rifare i brani in nuova veste: il cantante dei National, infatti, ha tolto la veste elettronica e l’ha organizzata con una carica rock da annali.

Sicuramente Berninger è un fan della band, visto che nel 2023 ha scritto il testo per New Order T–Shirt, secondo singolo estratto dall’album “First Two Pages of Frankenstein”.

Un “lunedì blu” da urlare, non da subire

Quindi lunedì prossimo potete ascoltarvi questa versione di “Blue Monday” a tutto volume, scatenarvi, urlare, insomma fare tutto quanto volete senza essere tristi.

(Paolo Bardelli)