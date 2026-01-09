Cate Le Bon torna con St. Vincent in “Always The Same”

Il suo settimo album, Michelangelo Dying, pubblicato lo scorso ottobre, è stata una buona prova. Ligia alle regole del tempo dello streaming in cui bisogna mantenere alta l’attenzione ogni qualche mese, Cate Le Bon torna con nuovo materiale: il singolo Always The Same, nato durante le stesse sessioni dell’LP, vede la partecipazione di St. Vincent ed è accompagnato da un video diretto da H. Hawkline.

Circa il brano la cantautrice gallese ha dichiarato: “‘Always The Same’ aveva bisogno di più spazio di quello che l’album poteva darle. È speciale perché include la mia amica e straordinaria artista St. Vincent, che riempie lo spazio intorno a me con compostezza, mentre io mi dimeno nelle acque torbide dell’amore.”