“Say It On” è il singolo di J Mascis

J Mascis ha pubblicato un nuovo brano, Say It On, tramite Sub Pop. Il singolo digitale presenta una nuova copertina realizzata da suo figlio Rory, e il brano è stato registrato durante le sessioni del 2017 per Elastic Days. È la prima volta che il pezzo viene distribuito in digitale: in precedenza era uscito solo come B-side giapponese dell’album e nella compilation benefica Gimme Shelter del 2025 per il Fire Relief, curata da FLOOD Magazine.

Il brano ricorda inevitabilmente i Dinosaur Jr, ma in versione più tranquilla. In ogni caso non preoccupatevi: c’è un assolo di chitarra elettrica, per cui non si rimane insoddisfatti.

