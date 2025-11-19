Menu

King Princess e SASAMI a Minneapolis: girl power

WeHeartMusic

Share This Article
Share Post

Continuando un weekend estremamente intenso qui a Minneapolis, mi sono diretto all’Uptown Theater per una serata di indie pop rock al femminile con King Princess come headliner.

SASAMI

Ad aprire la serata è stata SASAMI (nome completo Sasami Ashworth), che avevamo già visto da headliner al Turf Club nel maggio 2025. Con l’album Blood on the Silver Screen ancora fresco, ero curioso di capire come avrebbero condensato quel sound nella durata ridotta di un set d’apertura. Il primo brano è stato Honeycrush, e SASAMI si è dimostrata subito molto professionale, calcando il palco come su una sorta di “passerella punk”. SASAMI oscillava tra glamour e furia, un contrasto che si sposava alla perfezione con il mood del set. Lasciando per un momento la chitarra sul secondo brano, ci ha avvisati: “il palco è scivoloso, potrei spaccarmi il c**o stasera”. Il batterista Diego ha iniziato a scaldare il pubblico con degli interludi di batteria. Incoraggiando un “mosh pit lesbico”, Need It to Work ha mostrato un lato oscuro, industriale, facendo impazzire la folla durante l’assolo di chitarra lungo e rumoroso.

SASAMI è una performer formidabile; non c’è stato quasi un attimo in cui non girasse per il palco, con il braccio alzato o impegnata in stacchi di chitarra. Spiegando che questo sarebbe stato l’ultimo concerto per un po’ (dopo quasi due anni di tour quasi ininterrotto), ci ha regalato una grande versione di Call Me Home, con qualche graffio vocale sul ritornello e un cambio di tonalità finale che ha messo in risalto la disperazione del testo. Dopo una breve uscita, SASAMI è rientrata con un lungo monologo e, roteando sul palco, ha suonato il corno francese dando il via a un crescendo intenso che sfociava in Smoke (Banished from Eden). Quel tappeto sonoro, insieme alla batteria, aveva abbastanza profondità da sostenere le voci. Il set si è infine chiuso con Slugger: SASAMI ha terminato alla grande, con quel brano più indie pop, lasciando il palco tra forti applausi.

KING PRINCESS

La successiva, e anche headliner della serata, è stata King Princess (nome d’arte di Mikaela Straus). Ha tre album all’attivo, incluso Girl Violence, uscito a settembre 2025. La band era formata come un quintetto (voce/chitarra, chitarra, basso, tastiere/elettronica e batteria). L’opening è stato teatrale con King Princess che è apparsa su una piattaforma rialzata sul fondo del palco, iniziando con la cool Cherry. Il simpatico scambio tra chitarrista e bassista al centro del palco nei primi pezzi era il preludio del mood generale della serata. Ma, al di là di ciò che faceva la band, lo show era tutto di King Princess: il pubblico reagiva a ogni suo gesto, incluso il suo iconico atteggiamento nelle prime battute. Con il lento Girls, King Princess ha mostrato il suo lato più malinconico e romantico, catturando il pubblico, soprattutto nel finale quando si è inginocchiata sul palco, seguendo il mood della canzone.

Dopo aver ringraziato i tecnici, King Princess ha lanciato la ritmata Covers. Come aveva fatto SASAMI, alternava brani con la chitarra a momenti di maggiore libertà scenica senza strumento. Una piccola gag per introdurre P**y is God* ha fatto esplodere il pubblico, mentre la cantante virava verso un sound più soul e sensuale. In un momento divertente, è comparso sul palco un grande dado con una serie di canzoni: il lancio ha decretato Trust Nobody. L’aspetto performativo era al centro dello show, e King Princess ha gestito ogni dettaglio con precisione. Il brano scelto dal dado partiva con un verso dominato dalle tastiere, per poi esplodere in un funk/jazz rock pieno e coinvolgente. È stata poi la volta della title track del nuovo album, con sonorità elettroniche più marcate, cori di supporto e tappeti sintetici imponenti.

Guardando la scaletta sul palco, al quarantacinquesimo minuto ho realizzato che probabilmente eravamo solo a metà serata, e King Princess non mostrava segni di cedimento. Cry Cry Cry è stato un vero rock travolgente, con tutti gli strumenti al massimo nel finale. Dopo essere scesa nel pit e quasi tra il pubblico, si è presa una breve pausa, sedendosi con la chitarrista per Talia. Una fan è stata invitata sul palco a spruzzare il nome della città sul grande pannello dietro di loro, un momento divertente che ha segnato la fine del set principale.

Dopo una lunga pausa — che ha incluso persino una sessione di pulizia del palco (non sto scherzando) — e un breve intervento motivazionale del bassista, King Princess è finalmente tornata per l’encore: prima con 1950, poi con Let Us Die, la sua canzone preferita. La musica si è riversata fuori dal teatro, mentre il pubblico usciva accolto dai primi, piccoli fiocchi di neve della stagione.

Thaddeus-WHM)

Il presente articolo è stato pubblicato originariamente su WeHeartMusic: le ragioni della collaborazione tra Kalporz e WeHeartMusic le puoi leggere qui.

Articoli Correlati:

Esce oggi "Squeeze", il nuovo album di SASAMI

Weyes Blood e altre cantanti fanno da modelle per una linea ispirata a Tom Petty

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010