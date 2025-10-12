L’agenda dei Live della settimana (#41, 2025)

Segnaliamo anche il concerto di Gavin Friday di domenica 19 Ottobre a Parma (per il festival Il Rumore Del Lutto).

Martedì 14 Ottobre – FUJIYA & MIYAGI + PLAID, Locations varie, Roma

MArteLive Connect ‘25: 25 anni di Arte che irrompe, trasforma, connette; un’edizione speciale che si muove su dieci palchi tra Lanificio 159, Atelier Montez e Monk di Roma e porta in scena il meglio dell’Arte tra artisti affermati e talenti emergenti in uno scenario che trascina oltre le convenzioni culturali e sociali. Tra i nomi del programma multidisciplinare Fitness Forever, Fujiya & Miyagi, Memorials, Neoprimitivi, Valerio Vigliar (Concerto al buio), The Silent Beat (prima compagnia di ballerini sordi), IKE, Laura Agnusdei, Daniele Timpano (teatro), Plaid, The Delay in the Universal Loop e altri, tra cui i vincitori e finalisti della Biennale MArteLive 2024. Biglietti su Dice.

Giovedì 16 Ottobre – JUDITH HAMANN, Gada, Firenze

Judith Hamann è una compositrice e performer nata a Melbourne e attualmente residente a Berlino. Descritta come una “violoncellista australiana straordinaria” (The Guardian), e una compositrice che “distrugge la finzione del musicista che vive e lavora al di fuori dei parametri convenzionali, sostituendola con una serie di composizioni fondamentalmente umane” (The Wire), il suo lavoro comprende performance, composizione elettroacustica, opere generative site-specific e sistemi microtonali, all’interno di una pratica creativa basata sul processo. In collaborazione con NUB Project Space €10 euro alla porta e €7 euro in prevendita. A nessuno sarà impedito l’ingresso per motivi economici; per info e prenotazioni affektenlehre@gmail.com Riservato all3 soc3 GADA 2025

Sabato 18 Ottobre – QUEENS OF THE STONE AGE, Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano

Dopo aver pubblicato il film-concerto Alive in the Catacombs, i Queens of the Stone Age si sono lanciati nel “The Catacombs Tour” che farà tappa anche nel nostro Paese per un’unica data a ottobre. Nasce tutto da un’esibizione del luglio 2024 nelle catacombe di Parigi in una versione scarnificata e quasi unplugged della band con Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore accompagnati da una sezione d’archi a tre elementi. Il piano elettrico è stato alimentato da una batteria d’auto, catene e bacchette sono state usate come percussioni. Attorno, le ossa di milioni di resti umani o, come dice Homme, «il pubblico più numeroso davanti al quale abbiamo mai suonato». Tante le sorprese in scaletta, da “Mosquito Song” a “Long Slow Goodbye”: motivo in più per accapparrarsi un biglietto qui.

Sabato 18 Ottobre – LA LUZ, Spazio211, Torino

Concepito dalla leader Shana Cleveland, News Of The Universe (Sub Pop, 2024) è nato dopo la sua diagnosi di cancro al seno, trasformando il dolore in un’opera intensa e cosmica, tra psichedelia barocca, chamber pop e liriche a metà tra vulnerabilità e rinascita. Registrato da un team tutto al femminile, con la produzione di Maryam Qudus (poi entrata nella band), segna una fase di metamorfosi per La Luz, con l’arrivo della batterista Audrey Johnson e l’ultima apparizione di Lena Simon e Alice Sandahl. Conosciute per il loro mix di surf rock, doo-wop e garage psichedelico, la band losangelina firma uno dei lavori più profondi della carriera. 20 Euro alla cassa, data anche venerdì al bolognese Covo Club.

Sabato 18 Ottobre – JEHNNY BETH, Arci Bellezza, Milano

Camille Berthomier, in arte Jehnny Beth, è un’artista francese iconica, cantautrice dalla voce potente e presenza magnetica, già leader delle Savages. Torna in data unica al Circolo Arci Bellezza di Milano con il suo nuovo lavoro You Heartbreaker, You in uscita per Fiction Records: un ritorno feroce e viscerale. Nata a Poitiers, in Francia, si è dedicata negli anni ad un’infinità di progetti speciali: dalla mostra “David Bowie Is…” alle collaborazioni con il produttore e polistrumentista danese Trentemøller, con Julian Casablancas degli Strokes, con Bobby Gillespie dei Primal Scream e i Gorillaz. Prevendita attiva su Dice.

Sabato 18 Ottobre – NEW CANDYS, Covo Club, Bologna

I New Candys portano in tour il loro quinto album, The Uncanny Extravaganza, via Fuzz Club e Dischi Sotterranei. Disco che segna una decisa evoluzione nel sound della band, fondendo le radici rock con influenze elettroniche e dando così vita a un’esperienza sonora che sfugge alle etichette di genere. L’album rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo per la band veneta, con una formazione rinnovata: Fernando Nuti (voce, chitarra, synth, programmazione) e Dario Lucchesi (basso, synth, programmazione) sono affiancati da Emanuele Zanardo (chitarra, cori) e Francesco Giacomin (batteria, percussioni, campionatore). Il disco segue la pubblicazione di Vyvyd, suonato in tour tra Nord America ed Europa fino alla fine del 2023. In apertura gli Oodal, prevendita attiva su Dice.

Domenica 19 Ottobre – THE MORLOCKS, AltroQuando, Treviso

Tornano in Italia a grande richiesta i Morlocks, una delle band fondamentali della scena garage-punk degli 80s proveniente dalla west coast, fonte di ispirazione per moltissime band contemporanee e nate negli ultimi decenni. Fondati nel lontano 1984 da Leighton Koizumi e dal chitarrista Ted Friedman, sono dotati di un’attitudine autentica e pura, che fonde il ritmo selvaggio di band come Rolling Stones, The Stooges e New York Dolls, con la potente voce infuocata del suo leader ed un sound corale unico. Nonostante una carriera piuttosto travagliata (Leighton venne dato per morto per oltre un decennio), in quasi quarant’anni di storia hanno saputo scrivere delle piccole perle del genere, tra cui Emerge, Easy Listening For The Underchiever e The Molocks Play Chess. Biglietto alla porta 15 euro con tessera Go Down Records + CD/LP in omaggio.

Photo Credit (QOFTSA): Andreas Neumann