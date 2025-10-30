Menu

C2C Festival 2025, tutte le info e gli orari del weekend

Piero Merola

Siamo finalmente dentro uno dei weekend più attesi per chi brama dei festival europei anche in Italia. Stiamo parlando ovviamente di C2C Festival che apre i battenti giovedì 30 ottobre per chiudere domenica 2 novembre. Niente ponte eppure le giornate centrali dell’edizione 2025, la prima dalla scomparsa del fondatore di Club To Club, Sergio Ricciardone, sono da tempo sold out. Sono rimasti alcuni biglietti nelle serate di apertura e chiusura alle OGR e per lo speciale showcase di una delle label amiche del festival, la YOUNG, annunciato qualche giorno fa e previsto per domenica pomeriggio alla Le Roi Music Hall

L’edizione 2025 che, come di consueto, si dividerà nelle due venue torinesi del Lingotto, nelle giornate di venerdì e sabato, e, per le giornata di apertura e chiusura di giovedì e domenica, delle OGR di Torino, è prevista quest’anno dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 accoglierà come sempre una serie di nomi dal respiro molto europeo (e poco italiano), ma non mancano ovviamente dei nomi più “convenzionali”. Per fare una rapida carrellata, saranno a Torino nel weekend Blood Orange, Four Tet, Model/Actriz. Skee Mask. Ali Sethi & Nicolas Jaar, Djrum Ecco2k, IOSONOUNCANE & Daniela Pes, John Maus, Nourished By Time, Saya Gray, Titanic, Floating Points, Blawan, billy woods, Smerz, Maria Somerville, Los Thuthanaka, Barker, Mechatok, Annahstasia, Kelman Duran cui è stato aggiunto di recente DJ Python e appunto lo special showcase della YOUNG a ingresso libero su prenotazione via DICE, previsto per domenica pomeriggio con Taylor Skye degli Jockstrap, Anysia Kym, Isaiah Hull e Tommy Barlow, in collaboration con Recall e sostenuto da Nike.
Questi nel dettaglio gli orari del lungo weekend torinese che si arricchisce come sempre di djset da Combo, C2C Talks al Teatro Regio e molto altro. Ingrandisci l’immagine oppure vai sul canale Instagram e sul sito ufficiale di C2C Festival.



,
