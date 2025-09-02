“The Great Escape” dei Blur: esce la 30th Anniversary Edition

Quando Oasis e Blur erano il britpop: il ricordo di un’epoca

Ci fu un momento – stiamo parlando del 1994 e 1995 – in cui davvero “il brit pop erano gli Oasis e i Blur”, dicotomia che poi è rimasta anche se in realtà c’erano tantissime altre band e un movimento più composito.

Possiamo rimembrare quel periodo particolare con la nuova edizione di “The Great Escape” dei Blur, che compie 30 anni quest’anno, fuori il 12 Dicembre su Parlophone.

“The Great Escape” torna 30 anni dopo con rarità e vinili colorati

The Great Escape (30th Anniversary Edition) contiene l’album standard da 15 tracce (Disco Uno); oltre a una raccolta di lati B rari e tracce bonus (Disco Due) dell’epoca dell’album, molti dei quali inediti in precedenza su vinile; disponibile su vinile giallo e turchese e custodito in una custodia apribile con una nuova grafica ampliata dell’artista e designer Tony Hung.

Un album che non smette di brillare

Pubblicato con grande successo di critica l’11 settembre 1995, The Great Escape è il quarto album in studio dei blur, il seguito di “Parklife” (1994), l’album di successo internazionale di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree. Con una serie di singoli di successo – “Country House”, “The Universal”, “Stereotypes” e “Charmless Man” – The Great Escape ha debuttato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito e ha poi ottenuto il triplo disco di platino nel Regno Unito. I quattro singoli hanno venduto complessivamente oltre 1,8 milioni di copie nel Regno Unito, con oltre 61 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 335 milioni di stream globali fino ad oggi.

The Great Escape (30th Anniversary Edition) track listing

DISC 1 (yellow vinyl):

Side A:

Stereotypes

Country House

Best Days

Charmless Man

Fade Away

Top Man

The Universal

Side B:

Mr. Robinson’s Quango

He Thought Of Cars

It Could Be You

Arnold Same

Globe Alone

Dan Abnormal

Entertain Me

Yuko and Hiro

DISC 2 (turquoise vinyl):

* denotes tracks previously unreleased on vinyl

Side A:

One Born Every Minute

Ultranol*

Tame

No Monsters In Me*

To The End (La Comedie) (featuring Françoise Hardy)*

Side B:

The Horror

Ludwig*

A Song*

St Louis*

The Man Who Left Himself

Eine Kleine Lift Music

Biografia dei Blur (come da comunicato stampa)

Da quando hanno annunciato il loro arrivo con l’album di debutto Leisure nel 1991, i blur hanno rivoluzionato il sound della musica popolare inglese con sette album consecutivi al primo posto nel Regno Unito: Parklife (1994), The Great Escape (1995), Blur (1997), 13 (1999), Think Tank (2003), The Magic Whip (2015) e The Ballad of Darren (2023) e una serie di singoli nella Top 10, tra cui due al primo posto con Country House e Beetlebum, che hanno contribuito a spingere la band verso una popolarità di massa in patria e all’estero.

Una delle più grandi band britanniche degli ultimi trent’anni, i Blur hanno pubblicato nove album in studio e collezionato dieci NME Awards, sei Q Awards, cinque BRIT Awards e un Ivor Novello Award, esibendosi dal vivo per migliaia di fan devoti in tutto il mondo. Nel 2010, la band ha pubblicato il film documentario candidato ai Grammy “No Distance Left To Run”; con “Starshaped” del 1993, il loro primo documentario, un film amato dai fan ancora oggi. L’anno scorso ha visto l’uscita del lungometraggio documentario “Blur: To The End”, un film che descrive il capitolo più recente della storia della band, catturato durante il periodo in cui hanno fatto un ritorno a sorpresa – ed emozionante – con il loro primo disco in 8 anni. “The Ballad of Darren”, l’ultimo album numero 1 di questa band inglese più longeva, è stato pubblicato con grande successo di critica il 21 luglio 2023, consolidando la posizione dei Blur al centro della vita culturale britannica e della sua influenza per oltre tre decenni.

www.blur.co.uk

Browse The Collection HERE

—

foto in home blur, London, 8 September 1995 – © Kevin Westenberg

fornita dall’Ufficio stampa Elena Tosi per la pubblicazione stampa