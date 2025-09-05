Il nuovo album dei Big Thief, “Double Infinity”, esce oggi

[Foto in evidenza di Genesis Baez]

Da ormai un paio d’anni i Big Thief sono diventati un trio: dopo che il bassista Max Oleartchik ha abbandonato il gruppo per motivi personali, Adrianne Lenker, Buck Meek e James Krivchenia hanno iniziato a lavorare al nuovo disco non stravolgendo le loro abitudini compositive e le loro pratiche creative ma volendo comunque cercare un approccio parzialmente differente rispetto agli ultimi lavori per inaugurare questa nuova fase della loro avventura. Double Infinity, il loro sesto album in studio, esce oggi per la 4AD, a tre anni e mezzo di distanza dal precedente, lo splendido e intricato Dragon New Warm Mountain I Believe in You; in mezzo a questi c’è stato anche Bright Future, l’ultima fatica solista di Adrianne Lenker che vedeva al suo fianco un gruppo di musicisti versatili e affiatati, pubblicato lo scorso anno, ma anche un live album della stessa Lenker uscito all’inizio di quest’anno, un altro disco solista di Buck Meek nel 2023 e uno del batterista James Krivchenia pubblicato solo un mese fa.

Questo nuovo capitolo del loro percorso artistico come band non si discosta del tutto da alcuni dei fils rouges che caratterizzavano Dragon dal punto sia musicale che lirico; riconduce questi temi, però, verso un folk-rock più minimalista, anche se, come sempre, pieno di dettagli e di sfumature eleganti e raffinate che si intersecano al tocco magico e fragile dei testi di Lenker. Il trio ha completato la scrittura e lavorato all’incisione del disco al Power Station di New York lo scorso inverno insieme al produttore Dom Monks. Per ampliare il proprio panorama sonoro e dar vita nel miglior modo possibile a ciò che avevano in testa, i tre hanno invitato in studio alcuni musicisti da loro ammirati e con loro hanno iniziato a lavorare ai demo che Lenker aveva portato. Jon Nellen, Mikel Patrick Avery e Laraaji, il celebre musicista ambient di Philadelphia, sono solo alcuni dei musicisti che hanno collaborato all’album. I singoli diffusi prima dell’uscita del disco sono stati “Incomprehensible”, “All Night All Day”, “Los Angeles” e “Grandmother”.