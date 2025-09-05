Menu

Il nuovo album dei Big Thief, “Double Infinity”, esce oggi

Samuele Conficoni

Share This Article
Share Post

[Foto in evidenza di Genesis Baez]

Da ormai un paio d’anni i Big Thief sono diventati un trio: dopo che il bassista Max Oleartchik ha abbandonato il gruppo per motivi personali, Adrianne Lenker, Buck Meek e James Krivchenia hanno iniziato a lavorare al nuovo disco non stravolgendo le loro abitudini compositive e le loro pratiche creative ma volendo comunque cercare un approccio parzialmente differente rispetto agli ultimi lavori per inaugurare questa nuova fase della loro avventura. Double Infinity, il loro sesto album in studio, esce oggi per la 4AD, a tre anni e mezzo di distanza dal precedente, lo splendido e intricato Dragon New Warm Mountain I Believe in You; in mezzo a questi c’è stato anche Bright Future, l’ultima fatica solista di Adrianne Lenker che vedeva al suo fianco un gruppo di musicisti versatili e affiatati, pubblicato lo scorso anno, ma anche un live album della stessa Lenker uscito all’inizio di quest’anno, un altro disco solista di Buck Meek nel 2023 e uno del batterista James Krivchenia pubblicato solo un mese fa.

Questo nuovo capitolo del loro percorso artistico come band non si discosta del tutto da alcuni dei fils rouges che caratterizzavano Dragon dal punto sia musicale che lirico; riconduce questi temi, però, verso un folk-rock più minimalista, anche se, come sempre, pieno di dettagli e di sfumature eleganti e raffinate che si intersecano al tocco magico e fragile dei testi di Lenker. Il trio ha completato la scrittura e lavorato all’incisione del disco al Power Station di New York lo scorso inverno insieme al produttore Dom Monks. Per ampliare il proprio panorama sonoro e dar vita nel miglior modo possibile a ciò che avevano in testa, i tre hanno invitato in studio alcuni musicisti da loro ammirati e con loro hanno iniziato a lavorare ai demo che Lenker aveva portato. Jon Nellen, Mikel Patrick Avery e Laraaji, il celebre musicista ambient di Philadelphia, sono solo alcuni dei musicisti che hanno collaborato all’album. I singoli diffusi prima dell’uscita del disco sono stati “Incomprehensible”, “All Night All Day”, “Los Angeles” e “Grandmother”.

Articoli Correlati:

"Born for Loving You" è la nuova canzone dei Big Thief

Un nuovo album per Adrianne Lenker dei Big Thief nel 2024

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010