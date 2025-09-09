“Genius Loci”, i Širom in concerto a Firenze

Dal 24 al 28 settembre si terranno al complesso monumentale di Santa Croce a Firenze una serie di concerti, talk e performance in connessione con lo spirito del luogo, dal titolo “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”. L’idea è di intrecciare la forza del dialogo con la contemporaneità, memoria e spiritualità

Tra questi, di precipuo interesse per Kalporz è il concerto dei Širom giovedì 25 settembre al Cenacolo. Il trio avant-folk sloveno, e più in particolare il loro album “The Liquified Throne of Simplicity” finì infatti all’11esimo posto dei nostri Kalporz Awards 2022. A Firenze presenteranno in anteprima il loro nuovo, e quinto, album, “In the Wind of Night, Hard-Fallen Incantations Whisper“, in uscita il 3 ottobre 2025. Ana Kravanja, Iztok Koren e Samo Kutin intrecciano quasi due dozzine di strumenti – molti dei quali autocostruiti – in composizioni ipnotiche e dilatate che uniscono folklore immaginario e strutture non lineari.

Oltre a questo concerto, consigliatissimo, in line up anche Emma Nolde, Citron Citron, Gianni Maroccolo, Enrico Rava, Riccardo Tesi, Frida Bollani e Stefano “Cocco” Cantini.