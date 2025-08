 “Dancing With The Europeans”, i Suede sono sempre grandi

I Suede sono come il vino buono, che migliora “invecchiando”, e lo si capisce anche dal nuovo singolo e video “Dancing With The Europeans”, un pezzo che parte con un riff un po’ alla “She Sells Sanctuary” dei Cult ma rappresenta una summa perfetta della migliore new wave anni ’80 e del loro brit-rock ’90. Insomma, sono sempre dei grandi.

Come vi abbiamo già attestato, “Antidepressants” è il loro decimo album in studio, in uscita il 5 settembre 2025 via BMG.