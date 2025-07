Locus Festival 2025: la Puglia torna a brillare con “Sounds Like Stars”

Dal 12 luglio al 14 agosto la Puglia si trasforma ancora una volta in una costellazione di musica e cultura con la 21ª edizione del Locus Festival. “Sounds Like Stars” è il tema che guida quest’anno: una dichiarazione d’intenti luminosa, che racconta la vocazione del Festival verso l’alto e verso il futuro.

Il festival continua a orientarsi seguendo i segni del tempo, leggendo i mutamenti, anticipando traiettorie, esplorando nuove orbite senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Sin dalle prime edizioni, il Locus Festival di Locorotondo, si è affermato come un evento dal respiro internazionale, con grandi artisti come David Byrne, Robert Plant, Franco Battiato, Herbie Hancock, Ben Harper, Kings of Convenience, Lauryn Hill, George Clinton, Simple Minds, Toto, Alt-J, Sigur Rós e Paolo Nutini.

Se Locorotondo ha rappresentato la prima casa della rassegna, negli anni la formula del Locus ha abbracciato nuove aree del territorio pugliese: non solo Valle d’Itria, ma anche costa adriatica, grandi città come Bari e perle da far scoprire a turisti e locali.

I primi quattro nomi della nuova edizione raccontano una varietà di generi e generazioni.

A inaugurare l’edizione 2025, sabato 12 luglio, saranno i CCCP – Fedeli alla Linea. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur celebreranno a Bari (Radio Norba Arena, Fiera del Levante) un ultimo rito collettivo che riporta sul palco la forza poetica e politica di una band che ha scritto pagine fondamentali della controcultura italiana. Prima del concerto (ore 22) il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere Cold Wave & Post-Punk con il DJ set di Alessandro Adriani (ore 19.30) e nello spettacolo “La nuvola in calzoni” di Vladimir Majakovskij (ore 21), interpretato da Licia Lanera e i Sunday Beens.

Dopo l’apertura, il Locus prosegue con un lungo weekend barese, 17-19 luglio. Giovedì 17 luglio arriva Nile Rodgers & Chic, re indiscusso della disco-funk mondiale, Venerdì 18 luglio sarà la volta di Brunori Sas, cantautore amatissimo, reduce dal podio di Sanremo 2025 con L’albero delle noci; sabato 19 luglio invece chiuderanno la tappa barese Nayt e Psicologi, due stili diversi che rappresentano la voce di una nuova generazione.

I concerti di Bari sono solo l’inizio del percorso del Locus Festival 2025 in Puglia, che continuerà a Minervino Murge, Ostuni e infine Locorotondo, fino al 14 agosto.

Nella seconda parte del festival, tanti nomi: da Diodato, beniamino di casa, al ritorno di Morrissey, che torna in Italia con cinque date, fino alla conclusione con La Niña, fresca vincitrice del Premio Tenco. In cartellone, nelle serate di agosto, si alternano mix tra artisti italiani come Afterhours, Marco Castello, Lucio Corsi, Baustelle e artisti internazionali come Benjamin Clementine, Mogwai, Acid Arab, Marc Rebillet.

I biglietti sono in vendita su DICE, questo il calendario completo dei concerti.

Tutti gli altri eventi e le info su www.locusfestival.it

Sabato 12 luglio – Bari – Fiera del Levante: CCCP – Fedeli alla Linea

Giovedì 17 luglio – Bari – Fiera del Levante: NILE RODGERS & CHIC

Venerdì 18 luglio – Bari – Fiera del Levante: BRUNORI SAS

Sabato 19 luglio – Bari – Fiera del Levante: NAYT e PSICOLOGI

Sabato 26 luglio – Minervino Murge (BT), Tenuta Bocca di Lupo: BENJAMIN CLEMENTINE

Sabato 2 agosto – Ostuni (BR) Campo Boario: DIODATO

Domenica 3 agosto – Ostuni (BR) Campo Boario: MORRISSEY

Venerdì 8 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: AFTERHOURS + CALIBRO 35

Sabato 9 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: THE FEARLESS FLYERS + MARCO CASTELLO + DISCO BAMBINO

Domenica 10 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: BAUSTELLE + LUCIO CORSI

Martedì 12 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: MOGWAI + ALMAMEGRETTA + NEOPRIMITIVI

Mercoledì 13 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: MARC REBILLET + MEZERG + IL MAGO DEL GELATO

Giovedì 14 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano: MACE + JOAN THIELE + ACID ARAB + LA NIÑA

Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Dice.fm (tutti i link su locusfestival.it).