Acieloaperto XII, il programma completo

““Constellation” è la costellazione immaginaria di acieloaperto e riflette la propria scia su un

labirinto. Lə protagonistə del nostro racconto si trova dentro questa costellazione, e dalle stelle

riesce a vedere i labirinti delle vite di tutti i giorni. Il labirinto è il quotidiano: rappresenta la

molteplicità delle scelte e delle sfide che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Ci sono momenti

in cui lo smarrimento ha il sopravvento e abbiamo bisogno di riferimenti cui aggrapparci per

trovare la nostra via dentro il labirinto: ecco che alzare lo sguardo alle stelle e ricevere un

suggerimento da una costellazione ci sembra sia come tornare al mondo reale, e ci allontana per

un attimo, almeno per la durata di un concerto, nel nostro caso, dalle sollecitazioni del virtuale.”

Piero Mantengoli, direttore artistico di acieloaperto

Quando lo scorso anno acieloaperto assumeva le sembianze di “un arcade game giunto all’avvincente Level Eleven”, la XII edizione testimonia la volontà dell’associazione Retro Pop Live di sviluppare un racconto di anno in anno sempre più avventuroso che quest’anno si identifica nel claim “Constellation”. Il collettivo cesenate da oltre due lustri cresce con passione una creatura rara che si nutre di ricerca e qualità nella scelta del cast artistico e, nondimeno, delle suggestive località che ospitano gli eventi dando vita ad un immaginario unico. Scenari ricchi di storia che accanto ai consolidati quartier generali rappresentati dalla Rocca Malatestiana (Cesena), da Villa Torlonia (San Mauro Pascoli) e dal Parco Fluviale di Santa Sofia (FC), quest’anno vantano anche l’incantevole Chiostro di San Francesco a Cesena. Altra new entry di questa edizione sarà Piazza del Torricino a Savignano Sul Rubicone per l’anteprima della rassegna in scena il 28 giugno.

Tra le iniziative extra-musicali e rivolte al sociale che si svolgeranno durante il Festival ci sarà il progetto “Oltre il giardino”, promosso dall’U.O. Dipendenze patologiche di Cesena Azienda USL Romagna in collaborazione con Coop-Il Mandorlo, Comune di Cesena e Quartiere Cervese sud con finalità di educazione ambientale e integrazione sociale, ed ha tra i suoi obiettivi l’inclusione di pazienti in riabilitazione, ospiti del centro diurno La Meridiana: verranno quindi inseriti in un contesto per loro importante e spesso inaccessibile come quello della musica e dei concerti, e inoltre nell’ottica di un percorso comune di rispetto per l’ambiente i bicchieri in polipropilene saranno lavati dai ragazzi che frequentano il centro per poter essere riutilizzati negli eventi successivi. Infine, in questa edizione 2024 lo staff di acieloaperto ha affidato ad Enaip, ente di formazione professionale al servizio di persone con difficoltà e supporter di progetti sociali, la stampa di alcuni prodotti del merchandising, realizzata presso il Laboratorio Juta da ragazzi con disabilità.

Di seguito il calendario completo degli eventi, più in locandina il gustoso parterre di opening acts. Info e prevendite sul sito del Festival romagnolo e Ticketone.

Kalporz anche quest’anno è media partner della rassegna.

28/06 THRU COLLECTED + BRUNO BELISSIMO DJ SET – Piazza del Torricino, Savignano sul Rubicone (FC)

01/07 SLOWDIVE – Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

03/07 FULMINACCI – Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (FC)

06/07 GIANCANE + ZEROCALCARE – Parco Fluviale Giorgio Zanniboni, Santa Sofia (FC)

08/08 KAE TEMPEST – Rocca Malatestiana, Cesena

11/08 EXPLOSIONS IN THE SKY – Rocca Malatestiana, Cesena

12/08 VASCO BRONDI – Rocca Malatestiana, Cesena

16/08 MARLENE KUNTZ – Rocca Malatestiana, Cesena

28/08 TY SEGALL (SOLO) – Chiostro di San Francesco, Cesena

Foto in Home: Explosions In The Sky, cortesia ufficio stampa acieloaperto