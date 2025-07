La Top 7 della settimana (#28 | 2025)

Il 12 settembre arriverà un nuovo album di Michael Hurley , completato dal cantautore folk americano prima della morte: “Broken Homes and Gardens”. Sulle varie piattaforme di streaming si può già ascoltare un brano in anteprima: “Fava”.

Martedì scorso la Western Vinyl ha condiviso il primo estratto dall’album d’esordio degli Shrunken Elvis, progetto che vede collaborare Spencer Cullum ( a cui dedicammo tempo la nostra rubrica Scoutcloud ) con Sean Thompson e Rich Ruth . I sette minuti abbondanti del brano An Old Outlet , prima anticipazione del disco, incuriosiscono: un viaggio ambient dalle sfumature country.

Nel 2019 vi avevamo parlato di All my relations di Cochemea , esordio per la Daptone Records del polistrumentista, compositore, arrangiatore, direttore musicale californiano di lungo corso, componente dei Dap-Kings – backing band della mai dimenticata Sharon Jones – e turnista della scena afrobeat , soul di Brooklyn (Antibalas, Budos Band). Nel 2021 è arrivato Vol. II Baca Sewa e adesso l’artista ha annunciato l’uscita di un terzo volume per settembre 2025 : Vol. III: Ancestros Futuros .

Il ritorno in orbita cosmico del collettivo spiritual jazz neozelandese The Circling Sun a due anni di distanza dal disco d’esordio “Spirits” del 2023.

