Travolgenti Oneida: a luglio il nuovo album

Nuovo disco in arrivo per gli Oneida: la band newyorkese pubblicherà “Expensive Air” il 19 Luglio per Joyful Noise. Il primo singolo “Here It Comes” fa già scintille.

Si tratta del diciassettesimo album per il quintetto, a due anni di distanza da “Success”: attivi dal 1997 sono tra le realtà della scena indie-rock più rispettate a livello internazionale con album mai banali in cui psichedelia, krautrock, elettronica, noise dal gusto minimalista e un forte spirito punk la fanno da padrone. Non un gruppo come gli altri, visto che il loro “Each One Teach One” lo abbiamo inserito nella nostra top 100 dei migliori dischi degli anni zero.

Ecco come lo presenta il leader della band Kid Millions: “Mi son ritrovato a pensare a questo disco come ad una versione più scura, rabbiosa e dilatata di ‘Success’. Quel disco era come farsi una risata mentre la macchina sta per finire dentro una tempesta di ghiaccio. ‘Expensive Air’ è invece il ghigno che si trasforma in paura mentre l’auto sta per schiantarsi in un fosso o contro un albero. Il viaggio è lo stesso, soltanto più vicino al punto d’impatto.”

Due anni fa per celebrare il 25° anniversario la band se ne era uscita con un album adrenalinico e influenzato dalla scena kraut-rock degli anni ’70 e da quel torbido songwriting proto-punk che da MC5 e Velvet Underground arriva fino ai Sonic Youth. Il nuovo lavoro, crediamo, non sarà da meno.

La tracklist di “Expensive Air”

1. Reason To Hide

2. Spill

3. La Plage

4. Stranger

5. Here It Comes

6. Expensive Air

7. Salt

8. Gunboats