L’agenda dei Live della settimana (#17, 2022)

Ecco gli eventi principali della settimana con 25 Aprile e 1° Maggio, tanti ad ingresso gratuito.

Lunedì 25 Aprile – RODRIGO AMARANTE, Santeria Toscana 31, Milano

A distanza di tre anni dall’ultima apparizione sui palcoscenici italiani, Rodrigo Amarante tornerà con una data esclusiva alla Santeria di Milano per presentare il nuovo disco, “Drama”, che prende vita nel 2018 da una sessione di registrazioni portata avanti dall’attuale band di Rodrigo: Paul Taylor alla batteria, Todd Dahlhoff al basso, Andres Renteria alle percussioni e Amarante alla chitarra. Le registrazioni continuano nel 2019 subendo modifiche nella tracklist; la pandemia del 2020, il lockdown imposto nella città di Los Angeles, dove si trovava per registrare e mixare i brani, e l’isolamento forzato ne influenzano il sound: “Avevo programmato di concentrarmi sul ritmo e abbandonare le tradizionali e pompose armonie brasiliane, progressioni di accordi e modulazioni. Invece ho abbracciato le complicazioni che ho ereditato”. Info su www.dnaconcerti.com

Lunedì 25 Aprile – MODENA CITY RAMBLERS, Parco Marecchia, Rimini

Dopo due anni di attesa parte finalmente il tour celebrativo di “Appunti Partigiani”, settimo album in studio dei Modena City Ramblers che riprende “Materiale resistente” prodotto nel 1995 da Giovanni Lindo Ferretti e che vanta la presenza di Alberto Cottica, Massimo Giuntini, Luciano Gaetani e Giovanni Rubbiani, oltre ad altri compagni di viaggio come Paolo Rossi, Gang, Bandabardò e Casa del vento. Il concerto gratuito al Parco Marecchia di Rimini sarà l’occasione per celebrare di nuovo insieme la Festa della Liberazione. Venerdì 13 Maggio suoneranno invece in Piazza del Mercato Nuovo a Prato, sempre a ingresso libero.

Lunedì 25 Aprile – MASSIMO ZAMBONI, Pontelungo, Bologna

Nel disco “La mia patria attuale”, pubblicato da Universal lo scorso mese di Gennaio, lo storico membro di CCCP e CSI traccia una visione approfondita sulle correnti incapacità di un’Italia che non sembra più in grado di valorizzare il proprio immenso passato culturale e sociale, lasciato ormai quasi all’abbandono e dove l’importante termine “Patria”, la terra dei padri, viene sempre più utilizzato con faciloneria per interazioni persino irrispettose di quell’aureo significato. Dj set di Internazionale Trash Ribelle e ingresso gratuito, evento da rinviarsi in caso di pioggia.

Mercoledì 27 Aprile – SHABAZZ PALACES, Circolo Dong, Macerata

Sicuramente hip-hop di questa grana non si sente spesso: contrariamente a esperimenti pur notevoli che hanno cercato nella storia della blackness un baluardo di autenticità contro le derive pop, gli Shabazz Palaces offrono una prospettiva “afro- futurista”: l’enfasi è sullo spiazzamento, sulla sintesi straniante, sul campione inaspettato, su arrangiamenti rigogliosi ed elaborati o stilizzati al limite per offrire affreschi di mondi che non ci sono ancora. Shabazz Palaces rappresenta un’entità definitivamente a sé stante, lontana tanto dai flirt più indie dei cLOUDDEAD quanto dalle spinte innovativo-traghettatrici di Kanye West o Vince Staples. Presentano l’ultimo “The Don of Diamond Dreams”, uscito per Sub Pop. Ingresso 15 Euro + Prevendita. La band è attesa anche venerdì 29 al Circolo della Musica di Rivoli, Torino (ingresso 15 Euro) e al Colorificio Kroen di Verona con Underwood (Beat Maker/Hip Hop) sabato 30, ingresso 10 Euro.

Giovedì 28 Aprile – CLAP YOUR HANDS SAY YEAH, Biko, Milano

In qualsiasi discussione circa cantautori e parolieri indie del 21 ° secolo, Alec Ounsworth e il suo moniker, Clap Your Hands Say Yeah, occuperanno sempre un posto di rilievo. In pochi sono stati così brillanti, eclettici e intimi, in modo costante e sulla lunga distanza, rifiutandosi di firmare accordi che rischierebbero di compromettere l’autenticità della visione artistica per rimanere spavaldamente indipendenti. Con ogni uscita, fin dall’esordio omonimo nel 2005, ha raffinato e ampliato il suo suono, assecondando una serie sempre più vasta di influenze. Prolifici ed enigmatici come sempre, i suoi lavori recenti sono un incontro tra l’eccentrico spirito anticonformista di sempre e una meritata sicurezza di sé, unita a una buona dose di ambizione e senso della misura. Dirigendosi sempre verso nuovi orizzonti in termini di arrangiamento e connessione con il suo pubblico, la band continua a essere una delle realtà più originali del panorama indie mondiale. L’ultimo LP è “New Fragility” del 2021. Opening Act: Vikowski – Biglietto 16€ + ddp + tess. ARCI; la band si esibirà anche al Covo di Bologna Venerdì 29 Aprile, link.dice.fm/Gfa3b38695b2

Giovedì 28 Aprile – THEOREME + JESSICA MOSS + EVEREST MAGMA, Freakout Club, Bologna

Maple Death è orgogliosa di presentare i live di: Theoreme (su Maple Death da Lione, Francia) Dub industrial funk https://mapledeathrecords.bandcamp.com/album/les-artisans ; Jessica Moss (Constellation Records – Montreal, Canada) Violin cosmos da Silver Mt. Zion & membri di Black Ox Orkestar https://jessicamoss.bandcamp.com/ ; Everest Magma (su Maple Death/Boring Machines, da Milano) Total Mind Music https://mapledeathrecords.bandcamp.com/album/nuova-abduzione DjSet w/ Maple Death Soundsystem. Biglietti www.musicglue.com/freakoutclub/events/2022-04-28-theoreme-jessica-moss-everest-magma-freakout-club

Venerdì 29 Aprile – CHOW + ANTARES + THE DICK DASTARDLY’S, Colorificio Kroen, Verona

Colorificio Kroen & Slack Records presentano:

ANTARES (speed rock’n’roll | Gradara) https://alphascorpii.bandcamp.com/

CHOW (grunge / rock | Bologna) https://chowregaz.bandcamp.com/

THE DICK DASTARDLY’S (punk / rock’n’roll | Talacchio) https://thedickdastardlys.bandcamp.com/

Dj Set by COBRA, dalla riviera con furore. Ingresso 5 euro

Sabato 30 Aprile – ALESSANDRO FIORI, Monk, Roma

Il MONK di Roma, in collaborazione con PANICO Concerti e 42 Records, presenta Alessandro Fiori che ritorna con il suo nuovo album “Mi sono perso nel bosco”, uscito lo scorso 22 aprile, anticipato dai singoli “Amami meglio” e “Una sera”. Ingresso Gratuito.

Domenica 1° Maggio – HERON KING + LUCA MAZZIERI + TIN WOODMAN, Circolo Arci Primo Maggio, San Benedetto in Po (MN)

“Naked” è il primo EP Di Heron King, contenente cinque pezzi scritti durante la Primavera in cui è cambiata la vita di tutti noi. Registrato ed arrangiato dalle sapienti mani di Matthew Fortunati nel suo studio casalingo esce per We Work Records. Del modenese Luca Mazzieri sappiamo che è a capo della Barberia Records e ha militato in A Classic Education e Wolther Goes Stranger, e che presenterà i brani del suo esordio da solista. Tin Woodman sono un trio da Brescia formato da Simon Diamond, Dave The Wave, e Tin Woodman che ha appena pubblicato per Retrovox “Songs For Eternal Lovers”. Ingresso gratuito.