The Cherry Pies, le foto del concerto al The Cave

Avete presente quando mangiate una fetta di torta americana alle ciliegie appena fatta? It’s Delicious or “Deadlicious”?! Questa è la sensazione ascoltando The Cherry Pies, la bittersweet band torinese, che fa tappa al The Cave di Firenze, durante il loro tour europeo, per la promozione dell’album “Don’t Just Say Things” prodotto dalla francese Beast Records – Jacob Records, con un concerto organizzata da Annibale Music Agency. La Band grazie alla loro energia e freschezza, riesce a far ballare il folto pubblico, in un susseguirsi di pezzi che spaziano dal garage punk, al folk americano, alternandosi anche con uno stile molto country ballads. Un continuo cambio di ritmo e di sonorità, che è un piacere da ascoltare e ballare. La grande alchimia sul palco mostrata dai The Cherry Pies, Veronica Zucca (lead vocals, keyboard), Stefano Isaia (lead vocals, electric guitar), Riccardo Salvini (bass guitar, acoustic guitar, backing vocals), Nicola Lotta (drums, backing vocals), riesce a trasportare la music hall del The Cave oltre oceano, giusto per il tempo di cottura di una mitica Cherry Pie.