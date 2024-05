Ziùr a Torino per ALMARE presenta EYEROLL

ALMARE, in collaborazione con PAYNOMINDTOUS, presenta la performance audiovideo Eyeroll di Ziúr con Elvin Brandhi e Sander Houtkruijer, seguita da un DJ set di Chiara Lee. Presenza di rilievo nella ricca topografia musicale berlinese, Ziúr ha presentato Eyeroll in contesti come Atonal, Rewire Festival, Borealis

Festival, Unsound Festival e al teatro Volksbühne di Berlino. La performance viene presentata per la

prima volta in Italia a Torino a CUBO, Off Topic, per la curatela di ALMARE e ospitato da The Goodness Factory.

Il quarto album di Ziúr, “Eyeroll” (uscito per la label ugandese Hakuna Kulala nel 2023), è un’apologia dell’unione, delle alleanze, dello stare insieme, uno statement collettivo su ogni livello reso possibile da un ampio ensemble di collaboratorə – Elvin Brandhi, Abdullah Miniawy, Iceboy Violet, Juliana Huxtable, Ledef e James Ginzburg. In Eyeroll, ogni artista coinvoltə offre la propria voce e il proprio punto di vista, contribuendo ad un’epopea sonora a tratti spiazzante, fatta di frammenti di jazz, punk, musica sacra, momenti weird.

Producer e musicista di base a Berlino, Ziúr paragona il suo approccio a quello con cui si producono le colonne sonore di una serie televisiva, procedendo per episodi, isolando e scegliendo le scene e imprimendone l’ethos in una canzone. La musica di Ziúr ha una portata massimalista, espansiva, ricca e diversificata nella struttura. I suoni sono al tempo stesso meccanici e profondamente antropomorfi, giocando con l’isolamento tecnico e lo spettro caotico delle emozioni umane.

Lyricist, producer e sound artist originaria del Galles, Elvin Brandhi costruisce sonorità sconvolgenti a partire da field recordings, nastri, vinili, strumenti e voce. Usando il suono e la voce come un linguaggio espansivo che trasgredisce sistemi ed etichette sintattiche convenzionali, le sue performance esplodono in caustici flussi di coscienza, cavalcate inquiete e glitchate. Dedita al nomadismo, spesso la cifra creativa di Elvin Brandhi si costruisce tramite costanti collaborazioni con altrə artistə.



Regista e artista di base a Berlino, la ricerca di Sander Houtkruijer lavora con elementi surreali e ambientazioni oniriche.

Il live torinese si terrà Giovedì 6 Giugno alle 21.30 a Off Topic, Torino. Prevendite disponibili online a questo link. L’evento è curato da ALMARE in collaborazione con PAYNOMINDTOUS e ospitato da The Goodness Factory, realtà co-fondatrice dell’hub culturale OFF TOPIC. Il live è parte della rassegna The Listeners, supportata dal Ministero della Cultura nel contesto del Fondo Unico per lo Spettacolo e da Fondazione Compagnia di San Paolo. The Listeners è una rete informale per la programmazione e realizzazione di eventi, progetti e servizi legati al mondo della musica, dell’arte contemporanea e dello spettacolo dal vivo.