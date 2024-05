Middle Management, nipotini dei Men At Work

Una delle band che più rifanno capolino nei miei ascolti sono i Men At Work, e l’ho spiegato in un #tbt.

Possono richiamare (vagamente) le atmosfere della band capitanata da Colin Hay i Middle Management, che infatti come i Men At Work vengono da Melbourne.

Il trio ha pubblicato da poco il suo nuovo singolo, “Exceptional”, che fonde indie e pop con il romanticismo new wave che è, è proprio il caso di dirlo, molto ’80. “La nostra nuova traccia offre un’energia strumentale con testi introspettivi, facendo emergere le nostre influenze post punk”, ha affermato il vocalist Sam Joyce. “Exceptional riflette la nostra nuova direzione ed evoca nozioni edificanti. Si apre con chitarre staccate, vocali spoglie e un ritmo delicato, per poi costruire un suono ballabile ed energico, mettendo in mostra le nostre sensibilità art pop”.

https://soundcloud.com/middlemanagementband

Music | Middle Management (bandcamp.com)

(Paolo Bardelli)